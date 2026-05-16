https://uz.sputniknews.ru/20260516/chto-nasha-jizn-igra-gamefest-2026-tashkent-57630416.html

Что наша жизнь — игра: GameFest-2026 в Ташкенте

Что наша жизнь — игра: GameFest-2026 в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Более 10 тысяч гостей, лекции от международных экспертов, презентация игр, косплей — все это проходило 15 и 16 мая в столице Узбекистана.

2026-05-16T18:45+0500

2026-05-16T18:45+0500

2026-05-16T18:45+0500

игра

видео

ташкент

игры

геймеры

мультфильм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/10/57629604_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_326b1b0ec8457c8cb6ae542d41553e8f.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Фестиваль игровой индустрии в Ташкенте объединил на своей площадке свыше 50 компаний-участниц из 40 стран мира и более 10 тысяч гостей. На нем побывал и корреспондент Sputnik Узбекистан.Одним из самых ярких событий стал конкурс косплея. Десятки участников примерили на себя образы культовых героев видеоигр. Не меньший интерес гостей вызвала и выставка локальных разработчиков, где возле стендов выстраивались очереди из желающих первыми протестировать игровые новинки.Так, к примеру, узбекская студия разработчиков превратила историю закрытого городка в Приаралье в приключенческую игру с атмосферой заброшенных объектов и реальных историй местности. Долго ждать релиза не придется — выход игры намечен уже на 20 июня 2026 года. Но GameFest в этом году — не только гейминг. Огромная часть программы была посвящена лекциям и анимации. На фестиваль приехали более 140 международных спикеров. Эксперты провели уникальные сессии, раскрыв "алхимию мультфильмов" по оживлению персонажей и секреты визуального сторителлинга.На стенде "Узбекмультфильма" юным посетителям презентовали свежие проекты, а профессиональные мультипликаторы делились секретами создания современных узбекских лент. Кстати, к Международному дню защиты детей студия готовит сразу несколько премьер, которые выйдут как на узбекском, так и на русском языках.Отдельный интерес у гостей вызвала первая анимационная студия Каракалпакстана. За несколько месяцев молодые художники подготовили короткометражный мультфильм. Профессиональным стержнем фестиваля стал международный Game Jam, прошедший в преддверии основных дней. Молодые команды разработчиков в режиме жесткого дедлайна создавали работающие прототипы игр, а лучшие из них получили заслуженные награды на главной сцене GameFest наряду с победителями премии Animation Awards. Для стартапов это была уникальная возможность: в формате питчинга ScaleUp & Fund они презентовали свои проекты потенциальныс инвесторам.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

игра, видео, видео, ташкент, игры, геймеры, мультфильм