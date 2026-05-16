Что наша жизнь — игра: GameFest-2026 в Ташкенте
Более 10 тысяч гостей, лекции от международных экспертов, презентация игр, косплей — все это проходило 15 и 16 мая в столице Узбекистана.
2026-05-16T18:45+0500
18:45 16.05.2026
Лекции от международных экспертов, презентация игр, косплей — все это проходило 15 и 16 мая в столице Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Фестиваль игровой индустрии в Ташкенте объединил на своей площадке свыше 50 компаний-участниц из 40 стран мира и более 10 тысяч гостей. На нем побывал и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Одним из самых ярких событий стал конкурс косплея. Десятки участников примерили на себя образы культовых героев видеоигр. Не меньший интерес гостей вызвала и выставка локальных разработчиков, где возле стендов выстраивались очереди из желающих первыми протестировать игровые новинки.

Так, к примеру, узбекская студия разработчиков превратила историю закрытого городка в Приаралье в приключенческую игру с атмосферой заброшенных объектов и реальных историй местности. Долго ждать релиза не придется — выход игры намечен уже на 20 июня 2026 года.

Но GameFest в этом году — не только гейминг. Огромная часть программы была посвящена лекциям и анимации. На фестиваль приехали более 140 международных спикеров. Эксперты провели уникальные сессии, раскрыв "алхимию мультфильмов" по оживлению персонажей и секреты визуального сторителлинга.

На стенде "Узбекмультфильма" юным посетителям презентовали свежие проекты, а профессиональные мультипликаторы делились секретами создания современных узбекских лент. Кстати, к Международному дню защиты детей студия готовит сразу несколько премьер, которые выйдут как на узбекском, так и на русском языках.

Отдельный интерес у гостей вызвала первая анимационная студия Каракалпакстана. За несколько месяцев молодые художники подготовили короткометражный мультфильм.

Профессиональным стержнем фестиваля стал международный Game Jam, прошедший в преддверии основных дней. Молодые команды разработчиков в режиме жесткого дедлайна создавали работающие прототипы игр, а лучшие из них получили заслуженные награды на главной сцене GameFest наряду с победителями премии Animation Awards. Для стартапов это была уникальная возможность: в формате питчинга ScaleUp & Fund они презентовали свои проекты потенциальныс инвесторам.
