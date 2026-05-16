Документы американского посольства в Киеве подтвердили финансирование 13 биолабораторий
Вашингтон потратил $24,8 млн на строительство и оснащение объектов высокой степени защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах.
2026-05-16T16:48+0500
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Соединенные штаты финансировали как минимум 13 биолабораторий на Украине, сообщает РИА Новости, ссылаясь на изученные документы американского посольства.Согласно бумагам, Вашингтон потратил $24,8 млн на строительство и оснащение объектов высокой степени защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство из них передали украинской стороне в 2009–2013 годах.Наиболее дорогостоящим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе стоимостью $3,49 млн. Среди других крупных центров — Институт ветеринарной медицины в Киеве ($2,11 млн ), а также диагностические лаборатории в Днепропетровске ($1,94 млн) и Львове ($1,93 млн).При этом, как следует из доклада Пентагона, американские власти инвестировали более $200 млн в 46 лабораторий на Украине. Их создавали в рамках Программы снижения биологических угроз Минобороны США. Официально проект якобы направлен на борьбу со вспышками наиболее опасных инфекций любого характера — от естественных до преднамеренных.Россия неоднократно заявляла, что Штаты финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки лабораторий на Украине в нарушение КБТО. По данным Минобороны, после начала СВО оттуда вывезли все необходимое для продолжения американской программы.Власти США во время президентства Джо Байдена отрицали наличие на украинской территории химических и биологических лабораторий, контролируемых Вашингтоном.На прошлой неделе директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители бывшей администрации лгали и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
