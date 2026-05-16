Эксперт оценил заявления США о биолабораториях на Украине

Информация, которую ранее публиковало Минобороны РФ о биолабораториях на Украине, подтверждается, но американцы никогда не признают свою вину и свои преступления, уверен политолог Дмитрий Родионов.

2026-05-16T15:59+0500

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Заявления главы нацразведки США Тулси Габбард об американских биолабораториях на Украине подтверждают то, о чем на протяжении многих лет говорили в российском военном ведомстве. Об этом заявил в беседе с РИА Новости Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.Он напомнил, что еще в 2022 году заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд практически прямым текстом признала, что биолаборатории существуют, и там проводятся опыты, о которых миру лучше не знать.Он подчеркнул, что к появившейся в открытом доступе информации об американских биолабораториях стоит относиться с большой осторожностью. С его точки зрения, американцы, подтверждая информацию о лабораториях на Украине, пытаются "замести следы".Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".

