https://uz.sputniknews.ru/20260516/ekspert-otsenil-zayavleniya-ssha-o-biolaboratoriyax-na-ukraine-57627668.html
Эксперт оценил заявления США о биолабораториях на Украине
Эксперт оценил заявления США о биолабораториях на Украине
Sputnik Узбекистан
Информация, которую ранее публиковало Минобороны РФ о биолабораториях на Украине, подтверждается, но американцы никогда не признают свою вину и свои преступления, уверен политолог Дмитрий Родионов.
2026-05-16T13:24+0500
2026-05-16T13:24+0500
2026-05-16T15:59+0500
биолаборатории
россия
украина
сша
мнение эксперта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1c/24259416_0:0:1363:767_1920x0_80_0_0_e7202a7d825dd493cba8d8ee800bad9c.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Заявления главы нацразведки США Тулси Габбард об американских биолабораториях на Украине подтверждают то, о чем на протяжении многих лет говорили в российском военном ведомстве. Об этом заявил в беседе с РИА Новости Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.Он напомнил, что еще в 2022 году заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд практически прямым текстом признала, что биолаборатории существуют, и там проводятся опыты, о которых миру лучше не знать.Он подчеркнул, что к появившейся в открытом доступе информации об американских биолабораториях стоит относиться с большой осторожностью. С его точки зрения, американцы, подтверждая информацию о лабораториях на Украине, пытаются "замести следы".Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".
https://uz.sputniknews.ru/20260515/biolaboratorii-ssha-chto-skryvayut-sekretnye-obekty-granitsa-rossii-57602474.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1c/24259416_167:0:1190:767_1920x0_80_0_0_229a685698e5e3b9a126ac7d594c4620.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
биолаборатории, россия, украина, сша, мнение эксперта
биолаборатории, россия, украина, сша, мнение эксперта
Эксперт оценил заявления США о биолабораториях на Украине
13:24 16.05.2026 (обновлено: 15:59 16.05.2026)
Информация, которую ранее публиковало Минобороны РФ о биолабораториях на Украине, подтверждается, но американцы никогда не признают свою вину и свои преступления, уверен политолог Дмитрий Родионов.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Заявления главы нацразведки США Тулси Габбард об американских биолабораториях на Украине подтверждают то, о чем на протяжении многих лет говорили в российском военном ведомстве. Об этом заявил в беседе с РИА Новости
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
"Информация (которую ранее публиковало МО РФ о биолабораториях на Украине - ред.), конечно, подтверждается, но американцы никогда не признают свою вину и свои преступления. Они все равно найдут способ переложить вину на Байдена или еще на кого-то", — считает Родионов.
Он напомнил, что еще в 2022 году заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд практически прямым текстом признала, что биолаборатории существуют, и там проводятся опыты, о которых миру лучше не знать.
"И после этого они как ни в чем не бывало продолжали говорить, что это русские все придумали, ничего такого нет. Знаете, для них (американцев - ред.) сказать сейчас одно, а на следующий день сказать полностью противоположное — абсолютно нормально. И они не будут этого стесняться", — сказал политолог.
Он подчеркнул, что к появившейся в открытом доступе информации об американских биолабораториях стоит относиться с большой осторожностью. С его точки зрения, американцы, подтверждая информацию о лабораториях на Украине, пытаются "замести следы".
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".