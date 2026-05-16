Инновации и сотрудничество: Узбекистан обозначил приоритеты на встрече глав МИД БРИКС
12:49 16.05.2026 (обновлено: 14:55 16.05.2026)
© Sputnik / Антон ДенисовСимволика БРИКС
Узбекистан представил приоритеты устойчивого развития на встрече глав МИД стран БРИКС в Дели.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В рамках повестки развития БРИКС Узбекистан делает акцент на инновациях и многостороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба МИД республики.
В Нью-Дели (Индия) состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов БРИКС. В мероприятии приняла участие делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Бахромжоном Аълоевым.
Узбекистан с 1 января 2025 года является государством-партнером БРИКС.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаДелегация Узбекистана приняла участие во встрече министров иностранных дел БРИКС в Дели
Делегация Узбекистана приняла участие во встрече министров иностранных дел БРИКС в Дели
В рамках визита глав делегаций иностранных государств принял премьер-министр Индии Нарендра Моди. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки.
На форуме узбекская сторона представила свое видение по ключевым вопросам повестки дня БРИКС. Особое внимание уделено инновациям в устойчивом развитии, реформированию глобального управления и укреплению многостороннего сотрудничества.
"В частности, был сделан акцент на вопросах инноваций в процессе устойчивого развития, а также уделено внимание перспективам реформирования системы глобального управления, многостороннего сотрудничества и деятельности ведущих международных организаций", — отметили в МИД.
Отдельно отмечалось, что проводимая Узбекистаном открытая и прагматичная региональная политика способствует укреплению добрососедских отношений и формированию единого пространства безопасности в Центральной Азии и за ее пределами.
По итогам участия в мероприятии подтверждена заинтересованность Узбекистана в дальнейшем расширении конструктивного диалога и углублении сотрудничества с государствами БРИКС по широкому кругу вопросов.