Инновации и сотрудничество: Узбекистан обозначил приоритеты на встрече глав МИД БРИКС

Узбекистан представил приоритеты устойчивого развития на встрече глав МИД стран БРИКС в Дели.

2026-05-16T14:55+0500

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В рамках повестки развития БРИКС Узбекистан делает акцент на инновациях и многостороннем сотрудничестве, сообщает пресс-служба МИД республики.В Нью-Дели (Индия) состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов БРИКС. В мероприятии приняла участие делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Бахромжоном Аълоевым. Узбекистан с 1 января 2025 года является государством-партнером БРИКС.В рамках визита глав делегаций иностранных государств принял премьер-министр Индии Нарендра Моди. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки.На форуме узбекская сторона представила свое видение по ключевым вопросам повестки дня БРИКС. Особое внимание уделено инновациям в устойчивом развитии, реформированию глобального управления и укреплению многостороннего сотрудничества.Отдельно отмечалось, что проводимая Узбекистаном открытая и прагматичная региональная политика способствует укреплению добрососедских отношений и формированию единого пространства безопасности в Центральной Азии и за ее пределами.По итогам участия в мероприятии подтверждена заинтересованность Узбекистана в дальнейшем расширении конструктивного диалога и углублении сотрудничества с государствами БРИКС по широкому кругу вопросов.

