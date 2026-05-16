Онищенко: США признали биолаборатории, но не отказались от своих планов

Почему признания главы Нацразведки США о биолабораториях не приведут к появлению соглашения о контроле над биооружием, почему биологическое оружие опаснее...

2026-05-16T15:07+0500

Несмотря на заявления руководства Соединенных Штатов об отказе от разработки биооружия, администрация американского президента Дональда Трампа не отказывается от своих планов в отношении наступательных военно-биологических программ, заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью "Sputnik на русском".Темой для обсуждения стали сообщения главы Национальной разведки Соединенных Штатов о наличии сети американских биолабораторий за рубежом и необходимости проверки финансирования таких объектов.Онищенко пояснил, что биологическое оружие отличается от химического и ядерного тем, что основано на природных механизмах. Поэтому контролировать подобные исследования намного сложнее.Основная проблема, по словам эксперта, заключается в отсутствии эффективного международного механизма контроля за соблюдением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, подписанной в 1972 году.Недостаток политической воли и единой позиции ведущих государств не привели к ожидаемым результатам обсуждения механизмов международного контроля за биологическими исследованиями в начале 2000-х годов.Эпидемиолог отметил, что Россия и Китай ранее высказывали озабоченность по поводу о военно-биологических программ военных США, призывая Соединенные Штаты раскрыть информацию о них и допустить международных специалистов к проверкам.Онищенко напомнил, что в мае 2025 года Трамп подписал указ о повышении безопасности биологических исследований, но вместо того, чтобы полностью запретить биологические программы и исследования двойного назначения, данный документ лишь ограничивает финансирование определенных типов исследований, что дает поле для маневра."Этот указ ничего не запрещает, а, наоборот, создает механизм для того, чтобы дальше морочить голову: "мы работаем, контроль есть, какие к нам вопросы?" Указ не запрещает эти лаборатории, не запрещает их финансирование, которое заложено в бюджете США, причем целевое, не запрещает наращивать потенциал", — пояснил академик РАН.Подробности — в видео.

