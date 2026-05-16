Онищенко: США признали биолаборатории, но не отказались от своих планов
Почему признания главы Нацразведки США о биолабораториях не приведут к появлению соглашения о контроле над биооружием, почему биологическое оружие опаснее... 16.05.2026, Sputnik Узбекистан
2026-05-16T15:07+0500
Почему признания главы Нацразведки США о биолабораториях не приведут к появлению соглашения о контроле над биооружием, почему биологическое оружие опаснее химического и даже ядерного, рассказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью "Sputnik на русском".
Несмотря на заявления руководства Соединенных Штатов об отказе от разработки биооружия, администрация американского президента Дональда Трампа не отказывается от своих планов в отношении наступательных военно-биологических программ, заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью "Sputnik на русском".
Темой для обсуждения стали сообщения главы Национальной разведки Соединенных Штатов о наличии сети американских биолабораторий за рубежом и необходимости проверки финансирования таких объектов.
Онищенко пояснил, что биологическое оружие отличается от химического и ядерного тем, что основано на природных механизмах. Поэтому контролировать подобные исследования намного сложнее.
Основная проблема, по словам эксперта, заключается в отсутствии эффективного международного механизма контроля за соблюдением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, подписанной в 1972 году.
Недостаток политической воли и единой позиции ведущих государств не привели к ожидаемым результатам обсуждения механизмов международного контроля за биологическими исследованиями в начале 2000-х годов.
Эпидемиолог отметил, что Россия и Китай ранее высказывали озабоченность по поводу о военно-биологических программ военных США, призывая Соединенные Штаты раскрыть информацию о них и допустить международных специалистов к проверкам.
Онищенко напомнил, что в мае 2025 года Трамп подписал указ о повышении безопасности биологических исследований, но вместо того, чтобы полностью запретить биологические программы и исследования двойного назначения, данный документ лишь ограничивает финансирование определенных типов исследований, что дает поле для маневра.
"Этот указ ничего не запрещает, а, наоборот, создает механизм для того, чтобы дальше морочить голову: "мы работаем, контроль есть, какие к нам вопросы?" Указ не запрещает эти лаборатории, не запрещает их финансирование, которое заложено в бюджете США, причем целевое, не запрещает наращивать потенциал", — пояснил академик РАН.