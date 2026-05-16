В Ташкенте пройдет международная выставка кошек Cat X Show 2026 — дата и место проведения

2026-05-16T17:45+0500

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. С 29 по 31 мая в Ташкенте состоится международная выставка кошек Cat X Show & Cat X Seminar 2026, сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата РУз.Организаторами выступают Всемирная федерация кошек (World Cat Federation) и ННО Hayot при поддержке профильных организаций.Cat X является единственной профессиональной выставкой кошек стране. Ее главная цель — популяризация ответственного содержания домашних животных, развитие культуры гуманного отношения к ним, поддержка приютов и содействие пристройству бездомных животных. Кроме того, проект направлен на развитие фелинологической науки и укрепление международного сотрудничества в этой сфере.В этом году выставка пройдет в седьмой раз. В прошлом году участие приняли около 80 животных из разных стран, а число посетителей превысило 7 тысяч человек. В 2026 году ожидается расширение международного участия: в Ташкент приедут эксперты и гости из Германии, Китая, Венгрии, Латвии, Хорватии, Таиланда, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Беларуси и Украины. Ожидается, что выставку посетят около 12 тысяч человек.Программа мероприятия начнется 29 мая с образовательной площадки CatX Talk, где эксперты обсудят вопросы сохранения редких видов кошачьих, генетику, развитие приютов и современные подходы к популяризации гуманного отношения к животным.Основные мероприятия пройдут 30 и 31 мая. Посетителей ждут международная выставка кошек, экспертная оценка животных, специальные шоу, ярмарка товаров для питомцев, демонстрация животных из приютов, а также торжественная церемония награждения победителей.Выставка пройдет в торговом комплексе High Town City Mall.

