Брюссель все решил: Европа идет на войну с Россией

2026-05-17T17:00+0500

Евросоюз, тот самый, который "никогда больше", где "ноль агрессии", кто держал минимальные (если не вовсе отрицательные) военные бюджеты, тот самый ЕС, что разжирел на наших ресурсах и на нашем искреннем миролюбии, сегодня заменил на этом берегу Атлантики НАТО. Но если НАТО — это официальный милитаристский союз явно, то сообщество стало коллективным агрессором тайно. Без подписания документов, без голосования по уставу.Этот ЕС совершил политически извращенный "гендерный переход"*, поскольку на протяжении последних лет десяти, то есть еще задолго до начала СВО, готовился превратиться в стального хищного дикобраза. Брюссель действовал, подчиняясь инстинкту самосохранения. Его существование тогда было под вопросом: десять лет назад Британия вышла из брюссельского "райского сада", тем самым поставив под сомнение, зачем и кому эта суета вокруг брюссельских игр в политику нужна в принципе.Украина как анти-Россия для тамошних планировщиков кризиса в Донбассе стала примерно в то же время спасительным кругом для европейских политэлит, когда у тех от страха пошли настоящие судороги.Проект "Украина" придумали, чтобы ЕС сохранился. Точнее, не сам ЕС (на него — на все 400 с лишним миллионов человек, естественно, плевать), а чтобы сохранить у власти тот истеблишмент, что им руководит с помощью подручных и послушных марионеток, лишь по привычке именуемых политиками.Видя, что анти-Россия буксует — благодаря всему русскому обществу, единому, неделимому и сплоченному, — проектанты решили, что без прямого военного столкновения с нами ЕС не выживет. Под шумок разговоров о "возможности диалога с Кремлем" они готовятся на нас напасть. Точнее, еэсовские готовятся перевести противостояние в полугорячую, а потом и в горячую фазу.Крупные контракты (стыдливо названные "протоколами о намерениях") о производстве БПЛА с киевскими только за последние недели подписали во Франции (куда в середине апреля отправились украинские эмиссары) и в Германии. В Париже договорились тихо и кулуарно — на уровне частного бизнеса и "стартапов". Германцы прут в открытую и фиксируют свои намерения воевать с нами под телекамеры и на уровне руководства Минобороны.Политические элиты, заинтересованные в урегулировании, как пишет послушная им пресса, "крупнейшего кризиса с безопасностью на континенте", не скрепляют печатями договоренности, которые предполагают многосотмиллионные вложения.Политические элиты, желающие не противостояния с нами, а нормального партнерского диалога, не отправляют киевским — и только вот сейчас, буквально на этой неделе, — без малого семь миллиардов евро, украденных у нас же. Эти "ярды" — наросшие проценты на 200 миллиардов замороженных активов, хранящихся на счетах Euroclear.Политические элиты, заинтересованные в прекращении противостояния и с учетом наших интересов и озабоченностей, не спонсируют отработку новой методички, разгоняемой сегодня по всей подконтрольной медийке. Ее суть — "Россия проигрывает и именно поэтому вынуждена (sic!) заявлять о "желательности диалога (re-sic!) с Европой". Тут прозвучал ответ начальника нашего Генштаба Валерия Васильевича Герасимова, четко пославшего все необходимые сигналы по поводу действий наших войск на ЛБС. Наступление продолжается, уничтожение формирований противника идет по плану.Попытка нарастить производство БПЛА, демонстративно привлекая Европу, нужна Киеву, поскольку Незалежная с этим самостоятельно не справляется. Деньги разворовываются, а результат и ныне там. Попытка выдать желаемое за действительное, заставив общественное мнение поверить в небылицы, брюссельским нужна, чтобы продать подороже начало переговоров о присоединении территорий, от Незалежной оставшихся, к "райскому саду".А цирк с гадалками, медиумами и прочей фен-шуйской околесицей, включая арест Ермака и его пребывание в тюремной камере, нужны еэсовским, чтобы показать, что "в Киеве борются с коррупцией".Мы имели — в лице европейских решал — дело с хищниками. Понимающими, что без "враждебной ценностям Европы" России их дело уже даже не табак, а гораздо хуже. ЕС нежизнеспособен без яркой "внешней угрозы". Но мы и представить не могли, что ради сохранения себя во власти еэсовские готовы убивать украинцев пачками и миллионами. Готовы они и к тому, чтобы начать проливать кровь и своих младших партнеров — прибалтийских лимитрофов. Когда закончатся украинцы, придет очередь литовцев. Или эстонцев. Или латышей. Или всех их вместе.Мы имеем — и не в перспективе, а здесь, сегодня и сейчас — дело с теми, кто готов нас уничтожить любым способом. Ответ наш не заставит себя долго ждать. Выдержит ли Европа противостояние до последней, еще оставшейся у нее крови, — не наше дело. Наше дело — завершить СВО победой и на наших условиях.* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

