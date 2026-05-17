Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с пакистанским коллегой
Речь шла в том числе о позитивной динамике отношений между Узбекистаном и Пакистаном и перспективах их дальнейшего расширения
2026-05-17T10:57+0500
10:30 17.05.2026 (обновлено: 10:57 17.05.2026)
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. Об этом Саидов сообщил
в своем Telegram-канале.
“Провели содержательный телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром. Обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и отметили важность дипломатических усилий Пакистана, направленных на укрепление мира и стабильности”, — говорится в сообщении.
Собеседники обсудили позитивную динамику отношений между Узбекистаном и Пакистаном и перспективы их дальнейшего расширения. Особое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству, взаимодействию в сфере транспорта и логистики, укреплению региональной взаимосвязанности.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также подчеркнули важность обеспечения практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и поддержания тесного диалога между министерствами иностранных дел РУз и Пакистана.