Кубок Азии U-17: Узбекистан обыграл Республику Корея и вышел в полуфинал
В следующем раунде команда республики сыграет со сборной Японии.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В четвертьфинале Кубка Азии U-17 юношеская сборная Узбекистана обыграла Республику Корея, сообщает НОК.Встреча, завершившаяся в основное время со счетом 2:2, перешла в серию пенальти, где узбекистанцы победили со счетом 5:3 и завоевали путевку в полуфинал.В следующем раунде команда республики сыграет со сборной Японии.
© UFA - Федерация футбола УзбекистанаСборная Узбекистана U17 обыграла Южную Корею в серии пенальти
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В четвертьфинале Кубка Азии U-17 юношеская сборная Узбекистана обыграла Республику Корея, сообщает НОК.
Встреча, завершившаяся в основное время со счетом 2:2, перешла в серию пенальти, где узбекистанцы победили со счетом 5:3 и завоевали путевку в полуфинал.
“Юношеская сборная Узбекистана по футболу одержала победу над Республикой Корея в серии пенальти и вышла в полуфинал Кубка Азии”, — говорится в сообщении.
В следующем раунде команда республики сыграет со сборной Японии.
