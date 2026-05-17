"Музыка золотых нитей" — в Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева

Экспозиция включает уникальные образцы золотого шитья, национальные костюмы и традиции узбекского декоративно-прикладного искусства. 17.05.2026

2026-05-17T18:10+0500

В рамках III Международного фестиваля золотошвейного и ювелирного искусства в Бухаре проходят творческая выставка и фотовыставка "Музыка золотых нитей", посвященные 70-летию народного мастера Узбекистана, известного золотошвея Бахшилло Джумаева. Он является мастером золотого шитья в шестом поколении.Экспозиция отражает его многолетний творческий путь, значительный вклад в развитие узбекского декоративно-прикладного искусства, а также уникальные традиции бухарской школы золотого шитья.Она включает лучшие работы художника — крупноформатные образцы золотошвейного искусства, произведения, участвовавшие в международных выставках и конкурсах, традиционные бухарские костюмы, а также редкие предметы, иллюстрирующие национальные обряды и обычаи.Отдельный раздел выставки под названием "Семь красавиц" объединяет произведения, в которых гармонично сочетаются национальная эстетика и художественное мастерство. Важной частью экспозиции стала тема узбекских свадебных традиций. Здесь представлены национальные наряды, головные уборы, элементы свадебного убранства и около 25 уникальных исторических и художественных экспонатов, отражающих народные обычаи.Посетители могут ознакомиться с традиционными технологиями золотошвейного и ювелирного искусства, методами работы с золотой нитью, старинными орнаментами и видами декоративного оформления. Фотовыставка, в свою очередь, позволяет им по-новому взглянуть на утонченность и самобытность узбекского ремесленного наследия.Большая часть представленных фото — из архива Бахшилло Джумаева. На черно-белых снимках запечатлены знаменитые золотошвеи и ювелиры Бухары 20 века. Подобные культурные проекты играют важную роль в сохранении национального ремесленного наследия, его популяризации на международном уровне и воспитании у молодежи уважения к национальным ценностям.Подробности — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

