"Музыка золотых нитей" — в Бухаре проходит выставка, посвященная работам Бахшилло Джумаева
Экспозиция включает уникальные образцы золотого шитья, национальные костюмы и традиции узбекского декоративно-прикладного искусства.
В рамках III Международного фестиваля золотошвейного и ювелирного искусства в Бухаре проходят творческая выставка и фотовыставка "Музыка золотых нитей", посвященные 70-летию народного мастера Узбекистана, известного золотошвея Бахшилло Джумаева. Он является мастером золотого шитья в шестом поколении.
Экспозиция отражает его многолетний творческий путь, значительный вклад в развитие узбекского декоративно-прикладного искусства, а также уникальные традиции бухарской школы золотого шитья.
Она включает лучшие работы художника — крупноформатные образцы золотошвейного искусства, произведения, участвовавшие в международных выставках и конкурсах, традиционные бухарские костюмы, а также редкие предметы, иллюстрирующие национальные обряды и обычаи.
Отдельный раздел выставки под названием "Семь красавиц" объединяет произведения, в которых гармонично сочетаются национальная эстетика и художественное мастерство. Важной частью экспозиции стала тема узбекских свадебных традиций. Здесь представлены национальные наряды, головные уборы, элементы свадебного убранства и около 25 уникальных исторических и художественных экспонатов, отражающих народные обычаи.
Посетители могут ознакомиться с традиционными технологиями золотошвейного и ювелирного искусства, методами работы с золотой нитью, старинными орнаментами и видами декоративного оформления. Фотовыставка, в свою очередь, позволяет им по-новому взглянуть на утонченность и самобытность узбекского ремесленного наследия.
Большая часть представленных фото — из архива Бахшилло Джумаева. На черно-белых снимках запечатлены знаменитые золотошвеи и ювелиры Бухары 20 века.
Подобные культурные проекты играют важную роль в сохранении национального ремесленного наследия, его популяризации на международном уровне и воспитании у молодежи уважения к национальным ценностям.
