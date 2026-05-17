Польза или угроза: врач рассказал о свойствах окрошки

У самого летнего супа есть “слабые места”, однако его вред можно минимизировать.

2026-05-17T22:01+0500

Для здорового человека окрошка — безопасный холодный суп, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, нутрициолога, терапевта Александру Разаренову.В окрошке достаточное количество овощей и зелени, она имеет жидкую основу, белок — яйцо и мясо. Такое блюдо в теплое время года может быть удобным, легким, дающим воду, электролиты, клетчатку и чувство насыщения без тяжелой термоообработки, подчеркнула эксперт.Минус окрошки — это сочетание холодной температуры и большого объема.Также она остановилась на качестве ингредиентов.Специалист рассказала, как минимизировать вред окрошки под конкретного едока."Нужно выбирать нежирный белок. Это может быть яйцо, отварная курица, индейка, говядина — идеальные варианты. Лучше этими продуктами заменить колбасу, потому что, во- первых, это ультраобработанный продукт, который нам пользу точно не несет. Туда добавляют соль, насыщенные жиры, и в общем-то, хотелось бы, чтобы колбасы в рационе было меньше. Квас стоит выбирать несладкий. Если мы берем кисломолочную продукцию, то мы стараемся тоже выбирать процент жирности — единичку для того, чтобы снижать жирность. Можно кефир разбавлять водой или айраном, но он тоже содержит соль. Овощи и зелень — это прекрасный компонент, но если есть склонность к вздутию, то не стоит делать огромную порцию", — рассказала Александра Разаренова.Она считает, что популярное сезонное блюдо не является метаболической угрозой."Когда окрошка готовится из хороших, качественных ингредиентов, тогда для большинства здоровых людей она будет безопасной. А людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом, диабетом или непереносимостью лактозы, советую поиграть с компонентами, сократить количество добавленного кваса, заменить его на кефирную заправку и состав подбирать индивидуально", — резюмировала Разаренова.

