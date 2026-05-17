Польза или угроза: врач рассказал о свойствах окрошки
© Depositphotos / minadezhdaОкрошка на кефире. Архивное фото
© Depositphotos / minadezhda
Подписаться
У популярного летнего супа есть “слабые места”, однако его вред можно минимизировать.
Для здорового человека окрошка — безопасный холодный суп, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога, нутрициолога, терапевта Александру Разаренову.
В окрошке достаточное количество овощей и зелени, она имеет жидкую основу, белок — яйцо и мясо. Такое блюдо в теплое время года может быть удобным, легким, дающим воду, электролиты, клетчатку и чувство насыщения без тяжелой термоообработки, подчеркнула эксперт.
"У окрошки, как у любого блюда, есть несколько слабых мест, и их можно удачно обойти, зная об этих местах. Первое, это, конечно же, жидкая основа, которой заливают окрошку. Это чаще всего квас или кисломолочные продукты, такие как ряженка, кефир или айран. Квас содержит сахар и органические кислоты, которые могут усиливать брожение, вздутие, изжогу у чувствительных людей. Кефир — это ферментированный молочный продукт, но, если есть у человека лактазная недостаточность или, например, аллергия на белок коровьего молока, или чувствительный кишечник, а он использует большой объем окрошки, это может спровоцировать урчание, газообразование и послабление стула", — предупредила Разаренова.
Минус окрошки — это сочетание холодной температуры и большого объема.
"Холодная пища у части людей может усиливать спазм кишечника, особенно при синдроме раздраженного кишечника, или склонности к функциональным болям. Поэтому сочетание холодного наполнения и овощной композиции внутри может также вызвать дискомфорт", — пояснила врач.
Также она остановилась на качестве ингредиентов.
"Окрошку готовят обычно кастрюлей на несколько дней. И это блюдо, которое содержит в себе яйцо, мясо, колбасу, поэтому при неправильном хранении быстро растет риск развития пищевой токсикоинфекции. Что мы можем в этой ситуации сделать? Это само собой, резать ингредиенты и не смешивать их. Можно разложить в разные контейнеры ингредиенты окрошки и смешать их непосредственно в тарелке. Таким образом мы сможем продлить срок хранения, огурцы не дадут воду, не создадут влажную среду для развития бактерий на белковых продуктах", — рекомендовала она.
Специалист рассказала, как минимизировать вред окрошки под конкретного едока.
"Нужно выбирать нежирный белок. Это может быть яйцо, отварная курица, индейка, говядина — идеальные варианты. Лучше этими продуктами заменить колбасу, потому что, во- первых, это ультраобработанный продукт, который нам пользу точно не несет. Туда добавляют соль, насыщенные жиры, и в общем-то, хотелось бы, чтобы колбасы в рационе было меньше. Квас стоит выбирать несладкий. Если мы берем кисломолочную продукцию, то мы стараемся тоже выбирать процент жирности — единичку для того, чтобы снижать жирность. Можно кефир разбавлять водой или айраном, но он тоже содержит соль. Овощи и зелень — это прекрасный компонент, но если есть склонность к вздутию, то не стоит делать огромную порцию", — рассказала Александра Разаренова.
Она считает, что популярное сезонное блюдо не является метаболической угрозой.
"Когда окрошка готовится из хороших, качественных ингредиентов, тогда для большинства здоровых людей она будет безопасной. А людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом, диабетом или непереносимостью лактозы, советую поиграть с компонентами, сократить количество добавленного кваса, заменить его на кефирную заправку и состав подбирать индивидуально", — резюмировала Разаренова.