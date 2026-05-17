Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Сенаторы рассмотрят ряд законов, направленных на дальнейшее совершенствование правовых основ проводимых в стране реформ

2026-05-17T09:30+0500

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве пятнадцатого пленарного заседания верхней палаты парламента 18 мая 2026 года.Повестка дня включает ряд законов, направленных на дальнейшее совершенствование правовых основ проводимых в стране реформ.В частности, сенаторы планируют рассмотреть законы:В фокусе внимания будут также вопросы парламентского контроля. Речь пойдет о направлении парламентских запросов министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства о предупреждении коррупции и конфликте интересов в строительной отрасли, в Кабмин – о состоянии мониторинга чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера.Наряду с этим, члены верхней палаты парламента заслушают доклад Детского омбудсмана о соблюдении законодательства о правах ребенка госорганами в 2025 году.Кроме того, парламентарии внесут изменения в состав Верховного суда Республики Узбекистан и утвердят постановления Кенгаша Сената Олий Мажлиса.

