Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
© Сенат Олий МажлисаНа 55-м пленарном заседании Сената рассмотрен Закон "Об утверждении Предпринимательского кодекса Республики Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве пятнадцатого пленарного заседания верхней палаты парламента 18 мая 2026 года.
Повестка дня включает ряд законов, направленных на дальнейшее совершенствование правовых основ проводимых в стране реформ.
В частности, сенаторы планируют рассмотреть законы:
касающиеся совершенствования сферы электронной коммерции, приведения национального законодательства в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации, усиления гарантий прав ребенка, совершенствования системы защиты женщин, пострадавших от притеснений и насилия;
направленные на создание благоприятных условий для граждан и предпринимателей при обращении в экономические и административные суды, развитие креативной экономики, повышение эффективности системы цифровой маркировки, совершенствование системы государственного управления в сфере культурного наследия;
совершенствующие ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также законодательство о всеобщей воинской обязанности и военной службе.
В фокусе внимания будут также вопросы парламентского контроля. Речь пойдет о направлении парламентских запросов министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства о предупреждении коррупции и конфликте интересов в строительной отрасли, в Кабмин – о состоянии мониторинга чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера.
Наряду с этим, члены верхней палаты парламента заслушают доклад Детского омбудсмана о соблюдении законодательства о правах ребенка госорганами в 2025 году.
Кроме того, парламентарии внесут изменения в состав Верховного суда Республики Узбекистан и утвердят постановления Кенгаша Сената Олий Мажлиса.