Туротрасль Узбекистана переведут на систему проектного управления — подробности
2026-05-17T15:05+0500
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Туристическую отрасль Узбекистана переведут на систему проектного управления, сообщает пресс-служба Комитета по туризму.Теперь в каждом регионе работу будут выстраивать по принципу "привлекательная локация — проект — инфраструктура — предприниматель — пропаганда — турист".В рамках данного подхода разработают мастер-планы по 34 крупным туристическим объектам, создадут и будут развивать 31 туробъект.Для организации работы подобных туробъектов на основе отдельных мастер-планов при Комитете по туризму создадут госучреждение "Проектный офис по развитию туристской инфраструктуры".На развитие туристической инфраструктуры в регионах дополнительно выделят 450 млрд сумов. В общей сложности в 2026 году на эти цели направят 950 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Туристическую отрасль Узбекистана переведут на систему проектного управления, сообщает
пресс-служба Комитета по туризму.
Теперь в каждом регионе работу будут выстраивать по принципу "привлекательная локация — проект — инфраструктура — предприниматель — пропаганда — турист".
В рамках данного подхода разработают мастер-планы по 34 крупным туристическим объектам, создадут и будут развивать 31 туробъект.
“В частности, в Амударьинском районе Республики Каракалпакстан на основе системы проектного управления будет реализован проект развития туристического комплекса "Кипчакский рыбацкий аул", — говорится в сообщении.
Для организации работы подобных туробъектов на основе отдельных мастер-планов при Комитете по туризму создадут госучреждение "Проектный офис по развитию туристской инфраструктуры".
На развитие туристической инфраструктуры в регионах дополнительно выделят 450 млрд сумов. В общей сложности в 2026 году на эти цели направят 950 млрд сумов.