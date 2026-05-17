В ЕЭК рассказали о масштабах госзакупок в Евразийском экономическом союзе

В ходе дискуссии, посвященной вопросам государственных закупок стран БРИКС+ и ЕАЭС,эксперты подчеркнули возможности евразийского реестра промышленных товаров как действенного инструмента обеспечения доступа к госзакупкам.

2026-05-17T11:30+0500

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович рассказал о масштабах госзакупок в Евразийском экономическом союзе и проблемных аспектах работы по увеличению доли взаимных государственных закупок стран Союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Дискуссия, посвященная вопросам государственных закупок стран БРИКС+ и ЕАЭС, прошла в рамках московской Форум-выставки "Госзаказ: курс на технологический суверенитет".При этом Ермолович подчеркнул возможности евразийского реестра промышленных товаров как действенного инструмента обеспечения доступа к госзакупкам.Как отмечалось, евразийский реестр промышленных товаров включает актуальные сведения о более чем 45 тыс. высоколокализованных товаров, обеспечивает высокую прозрачность и встраивается в общую систему цифровизации закупочных процессов в Союзе."Реестр задает цели и параметры, которым необходимо соответствовать евразийскому бизнесу, чтобы быть в госзакупках и тренде технологического суверенитета", – резюмировал Максим Ермолович.

