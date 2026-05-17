В ЕЭК рассказали о масштабах госзакупок в Евразийском экономическом союзе
В ходе дискуссии, посвященной вопросам государственных закупок стран БРИКС+ и ЕАЭС,эксперты подчеркнули возможности евразийского реестра промышленных товаров как действенного инструмента обеспечения доступа к госзакупкам.
2026-05-17T11:30+0500
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович рассказал о масштабах госзакупок в Евразийском экономическом союзе и проблемных аспектах работы по увеличению доли взаимных государственных закупок стран Союза. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Дискуссия, посвященная вопросам государственных закупок стран БРИКС+ и ЕАЭС, прошла в рамках московской Форум-выставки "Госзаказ: курс на технологический суверенитет".
При этом Ермолович подчеркнул возможности евразийского реестра промышленных товаров как действенного инструмента обеспечения доступа к госзакупкам.
"Это крайне востребованный ресурс, количество обращений к реестру – почти две тысячи в сутки", — сказал он.
Как отмечалось, евразийский реестр промышленных товаров включает актуальные сведения о более чем 45 тыс. высоколокализованных товаров, обеспечивает высокую прозрачность и встраивается в общую систему цифровизации закупочных процессов в Союзе.
"Реестр задает цели и параметры, которым необходимо соответствовать евразийскому бизнесу, чтобы быть в госзакупках и тренде технологического суверенитета", – резюмировал Максим Ермолович.