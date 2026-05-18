Очередная группа врачей из Ташобласти отправилась повышать квалификацию в Подмосковье
Узбекские медики также примут участие в работе III Московского областного конгресса по перинатальной медицине
2026-05-18T13:31+0500
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Очередная группа медработников из Узбекистана отправилась в Подмосковье в рамках подписанного между сторонами меморандума о сотрудничестве. Об этом сообщает хокимият Ташобласти.В составе делегации — неонатологи и акушеры-гинекологи, работающие в родовспомогательных учреждениях.В программе стажировки — обучение современным подходам в области охраны материнства и детства, инновационным методам ухода и лечения недоношенных детей, а также оказанию помощи детям с врожденными заболеваниями и низкой массой телаКроме того, узбекские медики примут участие в работе III Московского областного конгресса по перинатальной медицине "Подмосковные встречи. У истоков жизни", который пройдет 27-28 мая.
Узбекские медики также примут участие в работе III Московского областного конгресса по перинатальной медицине.
