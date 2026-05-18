Почему появляется перхоть — ответ врача
Мужчина осматривает волосы
Дерматолог рассказала о причинах появления перхоти. Это не самостоятельное заболевание, а симптом, который может быть связан с нарушением процессов в коже волосистой части головы.
Перхоть может возникнуть из-за нарушения микрофлоры кожи головы, неправильной гигиены, питания и гормональных факторов, а также быть связана с активностью грибка, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, дерматолога и трихолога Юлию Галлямову.
"Одной из ключевых причин появления перхоти считается дрожжеподобный грибок рода Malassezia. Он является частью нормальной микрофлоры кожи, однако при определенных условиях начинает активно размножаться", — пояснила специалист.
Она добавила, что вызвать появление перхоти может как слишком частое, так и редкое мытье головы: в первом случае кожа пересушивается, во втором — возникает благоприятная среда для микроорганизмов. Кроме того, по ее словам, на появление перхоти влияют питание и гормональные изменения.
"В ряде случаев перхоть может быть симптомом дерматологических заболеваний. Среди наиболее распространенных - себорейный дерматит и псориаз. Также шелушение может сопровождать более редкие состояния кожи", — сказала Галлямова.
Когда стоит обратиться к врачу:
если симптомы сохраняются, несмотря на регулярное использование лечебных шампуней в течение 2–4 недель;
если шелушение очень обильное, сопровождается сильным зудом и покраснением кожи;
при образовании плотных, жирных корок желтого цвета;
при усиленном выпадении волос;
если симптомы распространяются на другие участки лица и тела (брови, носогубные складки, область за ушами, грудь).
Диагностикой обычно занимаются дерматолог или трихолог. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные исследования: трихоскопия, дерматоскопия, анализы крови, оценка гормонального профиля.