Почему появляется перхоть — ответ врача

Дерматолог рассказала о причинах появления перхоти. Это не самостоятельное заболевание, а симптом, который может быть связан с нарушением процессов в коже волосистой части головы

2026-05-18T22:01+0500

Перхоть может возникнуть из-за нарушения микрофлоры кожи головы, неправильной гигиены, питания и гормональных факторов, а также быть связана с активностью грибка, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, дерматолога и трихолога Юлию Галлямову.Она добавила, что вызвать появление перхоти может как слишком частое, так и редкое мытье головы: в первом случае кожа пересушивается, во втором — возникает благоприятная среда для микроорганизмов. Кроме того, по ее словам, на появление перхоти влияют питание и гормональные изменения.Когда стоит обратиться к врачу:Диагностикой обычно занимаются дерматолог или трихолог. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные исследования: трихоскопия, дерматоскопия, анализы крови, оценка гормонального профиля.

