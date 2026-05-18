Развитие сотрудничества в сфере животноводства обсудят на узбекско-китайском форуме

Форум организует Посольство Узбекистана в Пекине совместно с Китайской ассоциацией животноводства (CAAA)

2026-05-18T11:49+0500

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Развитие сотрудничества Узбекистана и КНР в сфере животноводства обсудят на узбекско-китайском форуме, сообщает ИА "Дунё".Представители Узбекистана участвуют в международной выставке животноводства, которая проходит 18–20 мая в городе Чэнду китайской провинции Сычуань. Мероприятие, объединившее ведущие компании, НИИ, производителей оборудования и международных покупателей, является одной из крупнейших и наиболее авторитетных отраслевых площадок Азии.Экспозиция охватывает направления животноводства и птицеводства, селекционной работы, кормов и кормовых добавок, ветеринарии и здоровья животных, специализированной техники и технологий, а также экологических решений для отрасли.Перспективы узбекско-китайского сотрудничества в сфере животноводства обсудили дипломаты посольства Узбекистана и генеральный секретарь CAAA Ша Юйшэнь.Речь шла о системном взаимодействии с Китайской ассоциацией животноводства, обмене передовым опытом, адаптации китайских практик к условиям Узбекистана, реализации совместных научно-технических и инвестиционных проектов в отрасли.

