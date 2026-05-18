https://uz.sputniknews.ru/20260518/razvitie-sotrudnichestva-v-sfere-jivotnovodstva-obsudyat-na-uzbeksko-kitayskom-forume-57653950.html
Развитие сотрудничества в сфере животноводства обсудят на узбекско-китайском форуме
Развитие сотрудничества в сфере животноводства обсудят на узбекско-китайском форуме
Sputnik Узбекистан
Форум организует Посольство Узбекистана в Пекине совместно с Китайской ассоциацией животноводства (CAAA)
2026-05-18T11:04+0500
2026-05-18T11:04+0500
2026-05-18T11:49+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
животноводство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/12/57653548_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_85dc9382b081f3af9344a80f2606c792.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Развитие сотрудничества Узбекистана и КНР в сфере животноводства обсудят на узбекско-китайском форуме, сообщает ИА "Дунё".Представители Узбекистана участвуют в международной выставке животноводства, которая проходит 18–20 мая в городе Чэнду китайской провинции Сычуань. Мероприятие, объединившее ведущие компании, НИИ, производителей оборудования и международных покупателей, является одной из крупнейших и наиболее авторитетных отраслевых площадок Азии.Экспозиция охватывает направления животноводства и птицеводства, селекционной работы, кормов и кормовых добавок, ветеринарии и здоровья животных, специализированной техники и технологий, а также экологических решений для отрасли.Перспективы узбекско-китайского сотрудничества в сфере животноводства обсудили дипломаты посольства Узбекистана и генеральный секретарь CAAA Ша Юйшэнь.Речь шла о системном взаимодействии с Китайской ассоциацией животноводства, обмене передовым опытом, адаптации китайских практик к условиям Узбекистана, реализации совместных научно-технических и инвестиционных проектов в отрасли.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/12/57653548_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_108c2546313977568b0a94ee7727970e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, китай, сотрудничество, животноводство
узбекистан, китай, сотрудничество, животноводство
Развитие сотрудничества в сфере животноводства обсудят на узбекско-китайском форуме
11:04 18.05.2026 (обновлено: 11:49 18.05.2026)
Форум организует Посольство Узбекистана в Пекине совместно с Китайской ассоциацией животноводства (CAAA).
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Развитие сотрудничества Узбекистана и КНР в сфере животноводства обсудят на узбекско-китайском форуме, сообщает
ИА "Дунё".
Представители Узбекистана участвуют в международной выставке животноводства, которая проходит 18–20 мая в городе Чэнду китайской провинции Сычуань. Мероприятие, объединившее ведущие компании, НИИ, производителей оборудования и международных покупателей, является одной из крупнейших и наиболее авторитетных отраслевых площадок Азии.
Экспозиция охватывает направления животноводства и птицеводства, селекционной работы, кормов и кормовых добавок, ветеринарии и здоровья животных, специализированной техники и технологий, а также экологических решений для отрасли.
“В рамках выставки также планируется проведение узбекско-китайского форума по развитию сотрудничества в сфере животноводства. Форум будет организован Посольством Узбекистана в Пекине совместно с Китайской ассоциацией животноводства (CAAA). Ожидается участие представителей министерств и ведомств Узбекистана, профильных организаций, ветеринарных служб, региональных хокимиятов, научных и деловых кругов”, — говорится в сообщении.
Перспективы узбекско-китайского сотрудничества в сфере животноводства обсудили дипломаты посольства Узбекистана и генеральный секретарь CAAA Ша Юйшэнь.
Речь шла о системном взаимодействии с Китайской ассоциацией животноводства, обмене передовым опытом, адаптации китайских практик к условиям Узбекистана, реализации совместных научно-технических и инвестиционных проектов в отрасли.