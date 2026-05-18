В Ташкенте стартовал международный миграционный форум

Мероприятие объединило более 600 представителей свыше 40 стран Центральной Азии, Азии, Европы и США, включая сотрудников международных организаций, госструктур, работодателей и экспертов

2026-05-18T12:42+0500

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В столице Узбекистана стартовал первый Ташкентский международный миграционный форум (TIMF) на тему "Социально-правовая защита трудовых мигрантов и членов их семей", сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие объединило более 600 представителей свыше 40 стран Центральной Азии, Азии, Европы и США, включая сотрудников международных организаций, госструктур, работодателей и экспертов.Они обсудят современные тенденции в сфере трудовой миграции, вопросы расширения легальных миграционных путей, защиту прав мигрантов, влияние изменения климата на миграционные процессы, вопросы устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества в сфере миграции.Как отмечалось, по данным Международной организации по миграции, в мире насчитывается около 304 млн международных мигрантов, из них 168 млн — трудовые мигранты. Объем ежегодных денежных переводов мигрантов своим семьям составляет порядка $905 млрд.Объем денежных переводов, поступивших в Узбекистан в первом квартале 2026-го, достиг $3,8 млрд. Об этом на TIMF рассказала постоянный координатор ООН в республике Сабина Махл.В настоящее время за рубежом работают более 1 млн узбекистанцев, сообщил директор Агентства миграции при Кабмине РУз Бехзод Мусаев. Ожидают, что по итогам форума будут подписаны новые соглашения между Агентством миграции Узбекистана и международными работодателями.

