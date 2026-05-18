В Ташкенте стартовал международный миграционный форум
12:30 18.05.2026 (обновлено: 12:42 18.05.2026)
© Sputnik
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В столице Узбекистана стартовал первый Ташкентский международный миграционный форум (TIMF) на тему "Социально-правовая защита трудовых мигрантов и членов их семей", сообщает корреспондент Sputnik.
Мероприятие объединило более 600 представителей свыше 40 стран Центральной Азии, Азии, Европы и США, включая сотрудников международных организаций, госструктур, работодателей и экспертов.
Они обсудят современные тенденции в сфере трудовой миграции, вопросы расширения легальных миграционных путей, защиту прав мигрантов, влияние изменения климата на миграционные процессы, вопросы устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества в сфере миграции.
Как отмечалось, по данным Международной организации по миграции, в мире насчитывается около 304 млн международных мигрантов, из них 168 млн — трудовые мигранты. Объем ежегодных денежных переводов мигрантов своим семьям составляет порядка $905 млрд.
Объем денежных переводов, поступивших в Узбекистан в первом квартале 2026-го, достиг $3,8 млрд. Об этом на TIMF рассказала постоянный координатор ООН в республике Сабина Махл.
"В 2025 году объем денежных переводов, поступивших в Узбекистан, составил около 19 млрд долларов. В первом квартале текущего года этот показатель достиг 3,8 млрд долларов и продолжает расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметила она.
В настоящее время за рубежом работают более 1 млн узбекистанцев, сообщил директор Агентства миграции при Кабмине РУз Бехзод Мусаев.
“В сфере миграции подписано 76 межправительственных и межведомственных соглашений, их количество продолжает расти. На сегодняшний день Агентство миграции сотрудничает с 40 странами. Мы уделяем особое внимание работе на основе международных норм, а также правовой, социальной и финансовой поддержке наших граждан за рубежом, — добавил он.
Ожидают, что по итогам форума будут подписаны новые соглашения между Агентством миграции Узбекистана и международными работодателями.