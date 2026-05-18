Тяжелая атлетика: узбекистанцы завоевали 6 медалей на чемпионате Азии
2026-05-18T10:22+0500
10:15 18.05.2026 (обновлено: 10:22 18.05.2026)
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по тяжелой атлетике с шестью медалями, сообщает
НОК.
В престижном турнире, который прошел в индийском городе Гандинагар и собрал сильнейших атлетов континента, за звание чемпионов Азии боролись 178 спортсменов из 28 стран.
Узбекистан представляли шесть спортсменов.
“В заключительный день соревнований представитель Узбекистана Амир Абдуллаев, выступавший в весовой категории +110 кг, показал результат 189 кг в упражнении рывка и стал обладателем серебряной медали. Таким образом, сборная Узбекистана, представленная на нынешнем континентальном первенстве шестью спортсменами, завершила турнир с 6 наградами: 1 золотой, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями”, — говорится в сообщении.
Кроме того, еще двое узбекистанцев завершили выступление в четверке сильнейших.