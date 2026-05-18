Узбекистан изучает белорусский опыт подготовки автомехаников

Налаживание прямых профессиональных связей учебных заведений двух стран открывает возможности для взаимного обогащения педагогического опыта, совершенствования образовательных программ и повышения качества подготовки специалистов в области транспорта и автомеханики

2026-05-18T09:43+0500

2026-05-18T09:56+0500

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана изучила опыт Беларуси в подготовке автомехаников, сообщает ИА "Дунё".Представители Академического лицея при Туринском политехническом университете в Ташкенте, Шайхантахурского и Ташкентского транспортных техникумов посетили Минский государственный автомеханический колледж (МГАК). Цель — повышение квалификации, изучение передового белорусского опыта подготовки технических специалистов и внедрение современных образовательных методик.Программа включала лекции и семинары, посвященные современным методикам преподавания технических дисциплин в системе среднего специального образования Беларуси, а также практические занятия в учебно-производственных мастерских колледжа.Участникам продемонстрировали работу лабораторий и кабинетов специальных дисциплин, современного диагностического оборудования, технологии техобслуживания и ремонта автомобилей.Ведущие преподаватели и мастера производственного обучения МГАК провели мастер-классы по использованию инновационных педагогических технологий в системе профобразования. По мнению узбекской стороны, прямое сотрудничество между профильными учебными заведениями Узбекистана и Беларуси позволит совершенствовать образовательные программы и повышать качество подготовки специалистов для транспортной сферы.

