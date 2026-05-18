Узбекистан усиливает защиту прав и интересов женщин и детей
Сенаторы одобрили соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство
2026-05-18T18:00+0500
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Парламентарии на пятнадцатом пленарном заседании Сената одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление гарантий прав ребенка и дальнейшее совершенствование системы защиты женщин, пострадавших от притеснения и насилия". Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.В законе определен правовой статус понятия "наилучшие интересы ребенка" и закреплен в качестве приоритетного критерия при решении любых вопросов, связанных с интересами детей.Изменения, вносимые в Семейный кодекс, устанавливают, что при рассмотрении любого вопроса, касающегося интересов детей в семье, несовершеннолетний может свободно выражать свое мнение.Расширяют и полномочия госорганов в части защиты прав пострадавших от притеснения и насилия женщин.Национальное агентство социальной защиты сможет подавать в суды заявления, жалобы и иски без уплаты госпошлины с целью защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от притеснения и насилия, а также участвовать в судебных заседаниях через своего уполномоченного представителя.Документ также детализирует социальные гарантии, связанные с размещением лиц, пострадавших от притеснения и насилия, в специальные центры. Предусмотрено, что период не более одного месяца с момента помещения потерпевшего в специальный центр является основанием для выдачи ему листка временной нетрудоспособности.
