В Кремле назвали нагнетанием заявления о планировании атак РФ из Беларуси
Песков прокомментировал заявления Зеленского о том, что Россия якобы планирует атаки на Украину или страну НАТО с территории Беларуси
2026-05-18T16:45+0500
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует "атаки" с территории Беларуси, являются нагнетанием напряженности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя заявления Зеленского о том, что Россия якобы планирует атаки на Украину или страну НАТО с территории Беларуси, он отметил, что Беларусь является союзником России, но в первую очередь это суверенное государство.
"Подобные заявления — не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности", — сказал Песков журналистам.
Другие заявления официального представителя Кремля:
О проведении спецоперации
ВСУ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в России.
ВС России наносят удары только по военным и околовоенным целям.
Об украинском урегулировании
Мирный процесс по Украине находится на паузе, Россия рассчитывает на его возобновление.
Россия ожидает, что США продолжат посреднические усилия по Украине.
Об официальном визите Владимира Путина в Китай 19-20 мая
Отношения России и Китайской Народной Республики являются очень разноплановыми.
Любой контакт с КНР способствует новому импульсу расширения отношений.
РФ и КНР сотрудничают в сфере образования, медицины и культуры.
У Москвы самые серьезные ожидания от визита Путина в Китай.
Ушаков на брифинге расскажет о предстоящем визите Путина в Китай.
Вице-премьеры, министры и главы компаний войдут в делегацию, которая будет сопровождать президента России Владимира Путина в ходе его визита в Китай.
Путин обсудит экономические вопросы России и Китая во время визита в КНР.