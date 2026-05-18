В Узбекистане будут наказывать за скручивание пробега авто

Кодекс об административной ответственности дополнят новой статьей. Цель — предупреждение мошенничества на автомобильном рынке

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Узбекистане будут наказывать за скручивание пробега автомобиля. Соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности одобрил Сенат Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба верхней палаты.Норма направлена на обеспечение права потребителей на получение достоверной и полной информации о товаре и пресекает недобросовестные практики на рынке подержанных автомобилей, добавили в пресс-службе.При этом не уточняется, какое наказание предусмотрено за такие деяния.Еще одно важное направление Закона "О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности" — защита прав и интересов несовершеннолетних.Теперь при рассмотрении дел об административных правонарушениях с участием несовершеннолетних обязательным является участие педагога или психолога.Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент. Сегодня в Ташкенте проходит пятнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса.

