В Узбекистане будут наказывать за скручивание пробега авто
Кодекс об административной ответственности дополнят новой статьей. Цель — предупреждение мошенничества на автомобильном рынке
2026-05-18T15:40+0500
Новости
В Узбекистане будут наказывать за скручивание пробега автомобиля. Соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности одобрил Сенат Олий Мажлиса, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
“В целях предупреждения мошенничества на автомобильном рынке Кодекс дополняется новой статьей 178², согласно которой отдельно устанавливается административная ответственность за несообщение покупателю об изменении или замене показаний одометра, указывающего пробег транспортного средства”, — говорится в сообщении.
Норма направлена на обеспечение права потребителей на получение достоверной и полной информации о товаре и пресекает недобросовестные практики на рынке подержанных автомобилей, добавили в пресс-службе.
При этом не уточняется, какое наказание предусмотрено за такие деяния.
Еще одно важное направление Закона "О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности" — защита прав и интересов несовершеннолетних.
Теперь при рассмотрении дел об административных правонарушениях с участием несовершеннолетних обязательным является участие педагога или психолога.
Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.
Сегодня в Ташкенте проходит пятнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса.