Вступил в силу документ, устраняющий разницу весогабаритных требований на автодорогах ЕАЭС

Его реализация обеспечит технологическое единство более 14 тыс. километров автомобильных дорог Евразийского экономического союза

2026-05-18T14:45+0500

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Накануне вступил в силу документ, устраняющий разницу весогабаритных требований на автодорогах ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Таким образом обеспечивается технологическое единство более 14 тыс. километров автомобильных дорог ЕАЭС.Ранее из-за разницы весогабаритных требований перевозчикам приходилось отказываться от оптимальной загрузки. Теперь бизнес сможет осуществлять доставку грузов по евразийским транспортным коридорам без необходимости разделения партий товаров и перемещения части груза на другое транспортное средство, пояснили в ЕЭК.Кроме того, перевозчику не понадобится получение дополнительного специального разрешения, которое требовалось ранее в случае действия в одном из государств более низких весогабаритных параметров. Вступление в силу Соглашения позволило устранить еще одно препятствие, действующее на внутреннем рынке Союза, и приблизило к созданию общего рынка транспортных услуг, резюмировали в комиссии.

