Вступил в силу документ, устраняющий разницу весогабаритных требований на автодорогах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Его реализация обеспечит технологическое единство более 14 тыс. километров автомобильных дорог Евразийского экономического союза
2026-05-18T14:35+0500
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Накануне вступил в силу документ, устраняющий разницу весогабаритных требований на автодорогах ЕАЭС, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
“Соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств-членов ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры безусловно, сыграет важную роль в снижении транспортных издержек и рациональном обслуживании грузопотоков", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Таким образом обеспечивается технологическое единство более 14 тыс. километров автомобильных дорог ЕАЭС.
Ранее из-за разницы весогабаритных требований перевозчикам приходилось отказываться от оптимальной загрузки. Теперь бизнес сможет осуществлять доставку грузов по евразийским транспортным коридорам без необходимости разделения партий товаров и перемещения части груза на другое транспортное средство, пояснили в ЕЭК.
Кроме того, перевозчику не понадобится получение дополнительного специального разрешения, которое требовалось ранее в случае действия в одном из государств более низких весогабаритных параметров.
Вступление в силу Соглашения позволило устранить еще одно препятствие, действующее на внутреннем рынке Союза, и приблизило к созданию общего рынка транспортных услуг, резюмировали в комиссии.