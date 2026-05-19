Что произойдет, если есть фастфуд каждый день

Несмотря на очевидные недостатки, фастфуд пользуется огромной популярностью во всем мире. Некоторые так любят бургеры и сэндвичи, что питаются ими регулярно, однако злоупотребление подобными блюдами может привести ко многим проблемам со здоровьем.

Частое употребление фастфуда может приводить к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и артериальной гипертензии, раннему развитию сахарного диабета второго типа, нарушению липидного обмена, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Антонину Стародубову.Специалист предупредила, что даже при большой любви к бургерам включать их в свой рацион можно лишь время от времени, и только при отсутствии противопоказаний.Самая главная проблема большинства блюд, предлагаемых предприятиями фастфуда, — несбалансированный состав. Они содержат избыточное количество соли, сахара, насыщенных жиров и калорий.Она добавила, что калорийность одного небольшого бургера в среднем составляет более 300 ккал, а если прибавить к этому порцию картофеля фри, соус и сладкий газированный напиток, то суммарная калорийность одного такого приема пищи составит более половины средней энергоценности дневного рациона.По ее словам, любая "быстрая еда" представляет собой продукты глубокой переработки. Многоступенчатый процесс термической обработки снижает качество пищи. В итоге в мясе и овощах не остается полезных веществ, но появляются канцерогены.Кроме того, в фастфуде отсутствует клетчатка: из-за этого начинаются проблемы с пищеварением и падает иммунитет. Жирная пища негативно сказывается на психике человека. На фоне дефицита витаминов и минералов возникают раздражительность, постоянный стресс, возрастает риск депрессии.Диетолог подчеркнула, что самый здоровый рацион — это сбалансированный рацион. В разумных количествах даже фастфуд не принесет вреда. Однако делать из него основу рациона — плохая идея.Такое питание не приносит ничего, кроме лишних пустых калорий, а для активной жизни нужны витамины и минералы.

