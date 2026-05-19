https://uz.sputniknews.ru/20260519/eabr-otkryl-predstavitelstvo-v-uzbekistane-57688301.html

ЕАБР открыл представительство в Узбекистане

ЕАБР открыл представительство в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

ЕАБР намерен инвестировать в проекты Узбекистана не менее $500 млн в год. Портфель банка уже включает несколько десятков инициатив на $2–3 млрд

2026-05-19T14:55+0500

2026-05-19T14:55+0500

2026-05-19T14:56+0500

еабр

открытие

представительство

ташкент

узбекистан

финансирование

проект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/13/57688920_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_877b095ad8935d966a27decadf1166ed.png

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне в Ташкенте официально открыли представительство Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На мероприятие приехали председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров и другие представители Банка.Евразийский банк развития рассчитывает ежегодно инвестировать в проекты в Узбекистане не менее $500 млн. Об этом на открытии представительства банка в Ташкенте заявил глава ЕАБР.По словам Подгузова, банк уже сформировал портфель проектов на $2-3 млрд.Приоритетными направлениями финансирования ЕАБР в Узбекистане станут транспортная инфраструктура, логистика, энергетика, водный комплекс, ирригация и продовольственная безопасность.На полях мероприятия банк подписал кредитное соглашение с Uzum на $70 млн.ЕАБР фокусируется на финансировании несуверенных проектов. То есть без предоставления государственной гарантии. Непосредственно заемщиком в таком случае выступают компании, но не государство. Это означает, что Банк не возлагает на госбюджет определенную финансовую нагрузку, а берет на себя проектные риски, и источниками погашения соответствующих кредитов будут источники от экономической деятельности тех предприятий, которые профинансировал Банк.Отдельное внимание банк уделяет развитию транспортных коридоров Центральной Азии. Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров заявил, что после запуска железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан объем контейнерных перевозок через республику может вырасти в четыре раза — со 100 тыс. до 400 тыс. контейнеров в год.По словам Винокурова, Узбекистан становится ключевым транспортным перекрестком региона благодаря развитию маршрутов Восток–Запад и Север–Юг.Среди уже профинансированных ЕАБР проектов в Узбекистане — инвестиционная программа Навоийского ГМК на $400 млн, проекты в химической отрасли, логистике и аэропортовой инфраструктуре, включая аэропорт Бухары.ЕАБР был образован в 2006 году. Это международная финансовая организация, которая работает на развитие экономики стран евразийского региона. ЕАБР был создан по инициативе президентов России и Казахстана. Штаб-квартира расположена в Алма-Аты. Участниками Банка являются 7 стран, в том числе Узбекистан, который присоединился к организации в 2025 году.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еабр, открытие, представительство, ташкент, узбекистан, финансирование, проект