ЕАБР открыл представительство в Узбекистане
14:55 19.05.2026 (обновлено: 14:56 19.05.2026)
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
ЕАБР намерен инвестировать в проекты Узбекистана не менее $500 млн в год. Портфель банка уже включает несколько десятков инициатив на $2-3 млрд.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Накануне в Ташкенте официально открыли представительство Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Ильсия Гильманшина
На мероприятие приехали председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров и другие представители Банка.
Евразийский банк развития рассчитывает ежегодно инвестировать в проекты в Узбекистане не менее $500 млн. Об этом на открытии представительства банка в Ташкенте заявил глава ЕАБР.
По словам Подгузова, банк уже сформировал портфель проектов на $2-3 млрд.
"Это несколько десятков проектов. По мере работы нашего офиса мы будем постепенно брать их в финансирование и заключать кредитные соглашения", — отметил он.
Приоритетными направлениями финансирования ЕАБР в Узбекистане станут транспортная инфраструктура, логистика, энергетика, водный комплекс, ирригация и продовольственная безопасность.
На полях мероприятия банк подписал кредитное соглашение с Uzum на $70 млн.
ЕАБР фокусируется на финансировании несуверенных проектов. То есть без предоставления государственной гарантии. Непосредственно заемщиком в таком случае выступают компании, но не государство. Это означает, что Банк не возлагает на госбюджет определенную финансовую нагрузку, а берет на себя проектные риски, и источниками погашения соответствующих кредитов будут источники от экономической деятельности тех предприятий, которые профинансировал Банк.
Отдельное внимание банк уделяет развитию транспортных коридоров Центральной Азии. Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров заявил, что после запуска железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан объем контейнерных перевозок через республику может вырасти в четыре раза — со 100 тыс. до 400 тыс. контейнеров в год.
По словам Винокурова, Узбекистан становится ключевым транспортным перекрестком региона благодаря развитию маршрутов Восток–Запад и Север–Юг.
"Для Узбекистана, который является единственной в мире страной с двойным отсутствием выхода к морю, это крайне важный вопрос", — подчеркнул он.
Среди уже профинансированных ЕАБР проектов в Узбекистане — инвестиционная программа Навоийского ГМК на $400 млн, проекты в химической отрасли, логистике и аэропортовой инфраструктуре, включая аэропорт Бухары.
ЕАБР был образован в 2006 году. Это международная финансовая организация, которая работает на развитие экономики стран евразийского региона. ЕАБР был создан по инициативе президентов России и Казахстана. Штаб-квартира расположена в Алма-Аты. Участниками Банка являются 7 стран, в том числе Узбекистан, который присоединился к организации в 2025 году.