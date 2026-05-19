ЕЭК: общий рынок ЕАЭС вызывает интерес у итальянского бизнеса

Речь шла о перспективах участия итальянского бизнеса в кооперационных проектах на пространстве Союза, использовании транзитного потенциала ЕАЭС, возможностях локализации производств и других аспектах

2026-05-19T10:49+0500

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Итальянский бизнес проявляет интерес к общему рынку ЕАЭС, констатировал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев на конференции "Евразийский экономический союз: условия и возможности для зарубежного бизнеса" в Риме. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Речь шла о значимости практического диалога и поиске новых форм торгово-экономического взаимодействия сторон."Сегодня ЕАЭС — это динамично развивающееся интеграционное объединение, в рамках которого применяются единые, согласованные и скоординированные действия в ключевых сферах экономики. Это делает общий рынок Союза понятным и предсказуемым для бизнеса, ориентированным на развитие долгосрочных партнерств с возможностью вложения инвестиций, осуществления промышленной кооперации, торговли и технологического взаимодействия, — подчеркнул Данияр Иманалиев. — Италия продолжает оставаться одним из ключевых торгово-экономических партнеров ЕАЭС из числа стран Евросоюза. Итальянский бизнес действует гибко и прагматично, что позволяет ему сохранять и развивать присутствие на рынке Союза".Министр рассказал о развитии евразийской экономической интеграции, преимуществах общего рынка ЕАЭС, условиях осуществления торговли и инвестиций, цифровизации таможенного администрирования, транспортно-логистических маршрутов, энергетической инфраструктуры, а также международной договорной сети Союза.В свою очередь представители итальянских деловых кругов подтвердили заинтересованность в сотрудничестве с партнерами из стран евразийской "пятерки".В их числе — глава Фонда международных исследований и геополитики Джанкарло Элиа Валори, который сделал акцент на необходимости совместных проектов.

