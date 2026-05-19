Какие отрасли экономики Узбекистана больше всего привлекают иностранцев — инфографика
На 1 мая 2026-го в республике действуют 19 490 тыс. компаний с иностранным участием
2026-05-19T13:30+0500
Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю, следует из данных Национального комитета республики по статистике.На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.По информации статведомства, на 1 мая 2026 года в республике действуют 19 490 тыс. компаний с иностранными инвестициями, из них 4 427 — совместные предприятия, 15 063 — иностранные компании.Этот показатель увеличился на 21,8% или на 3 483 единицы по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основная часть совместных предприятий, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, приходится на Россию. На 1 мая их количество составило 909. В тройку также вошли Китай — 788 и Турция — 502.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
13:10 19.05.2026 (обновлено: 13:30 19.05.2026)
