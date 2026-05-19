https://uz.sputniknews.ru/20260519/legkaya-atletika-uzbekistantsy-zavoevali-dva-zolota-chempionata-azii-v-kitae-57673329.html
Легкая атлетика: узбекистанцы завоевали два золота чемпионата Азии в Китае
Легкая атлетика: узбекистанцы завоевали два золота чемпионата Азии в Китае
Sputnik Узбекистан
В городе Чунцин проходит континентальное первенство по прыжковым дисциплинам легкой атлетики.
2026-05-19T09:55+0500
2026-05-19T09:55+0500
2026-05-19T10:00+0500
спорт
легкая атлетика
чемпионат азии
китай
узбекистанцы
медали
золото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/13/57673639_0:40:1023:615_1920x0_80_0_0_c2a3788b7120528bea2a9bfaf81ec69a.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по легкой атлетике отметилась двумя медалями высшей пробы на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам в китайском Чунцине. Об этом сообщает пресс-служба НОК.В прыжках в высоту Барнохон Сайфуллаева показала результат 1,83 метра.В прыжках в длину Анвар Анваров одержал победу с результатом 8,06 метра.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/13/57673639_0:0:1023:767_1920x0_80_0_0_b5e76572f65a17fe980893e39db3cfc2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, легкая атлетика, чемпионат азии, китай, узбекистанцы, медали, золото
спорт, легкая атлетика, чемпионат азии, китай, узбекистанцы, медали, золото
Легкая атлетика: узбекистанцы завоевали два золота чемпионата Азии в Китае
09:55 19.05.2026 (обновлено: 10:00 19.05.2026)
В городе Чунцин проходит континентальное первенство по прыжковым дисциплинам легкой атлетики.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Сборная Узбекистана по легкой атлетике отметилась двумя медалями высшей пробы на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам в китайском Чунцине. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
“В стартовый день соревнований, которые впервые проводятся в отдельном формате, сборная Узбекистана завоевала две золотые медали”, — говорится в сообщении.
В прыжках в высоту Барнохон Сайфуллаева показала результат 1,83 метра.
В прыжках в длину Анвар Анваров одержал победу с результатом 8,06 метра.