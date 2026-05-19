https://uz.sputniknews.ru/20260519/putin-rossiya-i-kitay-ne-drujat-protiv-kogo-libo-a-rabotayut-na-delo-mira-57679597.html

Путин: Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира

Путин: Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира

Sputnik Узбекистан

Российский лидер в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам этой страны с видеопосланием

2026-05-19T11:11+0500

2026-05-19T11:11+0500

2026-05-19T11:35+0500

китай

россия

президент рф

владимир путин

си цзиньпин

политика

шос

брикс

оон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54311035_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_f7deda265736b4a988b3d04f45f7db1e.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к китайскому народу перед визитом в Пекин.Путин добавил, что именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем.Другие заявления российского лидера:Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Он приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве между государствами. Президента будет сопровождать большая делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций и представители крупного бизнеса.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

китай, россия, президент рф, владимир путин, си цзиньпин, политика, шос, брикс, оон