Путин: Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира
11:11 19.05.2026 (обновлено: 11:35 19.05.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Российский лидер в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам этой страны с видеопосланием.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к китайскому народу перед визитом в Пекин.
“Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания”, — сказал он.
Путин добавил, что именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем.
Другие заявления российского лидера:
регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне — важная, неотъемлемая часть совместных усилий РФ и КНР по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала;
в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня;
Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров;
искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией;
в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран;
введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая;
уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Он приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве между государствами. Президента будет сопровождать большая делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций и представители крупного бизнеса.