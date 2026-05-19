https://uz.sputniknews.ru/20260519/rossiyskaya-armiya-osvobodila-voloxovku-v-xarkovskoy-oblasti-57693095.html

СВО: российская армия освободила Волоховку в Харьковской области

СВО: российская армия освободила Волоховку в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"

2026-05-19T17:00+0500

2026-05-19T17:00+0500

2026-05-19T17:34+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

минобороны рф

в мире

россия

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42092232_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_de5b3f7c9b2ef8befdc9f886df25e4cc.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Российские бойцы освободили Волоховку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".Там же сообщается о деталях освобождения населенного пункта.Во время штурма операторы разведывательных БПЛА выявляли огневые точки противника, а мотострелки совместно с расчетами ударных дронов выбивали украинских националистов из зданий, подвальных сооружений и блиндажей в Волоховке. Расчеты артиллерии вели контрбатарейную борьбу, а также поражали пункты управления БПЛА и системы связи украинских националистов.В Минобороны РФ рассказали и о неудавшихся попытках ВСУ удержать Волоховку.Кроме того, Минобороны отметило значение взятия под контроль Волоховки."Село Волоховка находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья. Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта", — говорится в сообщении.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво, минобороны рф, в мире, россия, безопасность