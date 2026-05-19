СВО: российская армия освободила Волоховку в Харьковской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
2026-05-19T17:00+0500
17:00 19.05.2026
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Российские бойцы освободили Волоховку в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
“Подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Волоховка в Харьковской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Там же сообщается о деталях освобождения населенного пункта.
Во время штурма операторы разведывательных БПЛА выявляли огневые точки противника, а мотострелки совместно с расчетами ударных дронов выбивали украинских националистов из зданий, подвальных сооружений и блиндажей в Волоховке. Расчеты артиллерии вели контрбатарейную борьбу, а также поражали пункты управления БПЛА и системы связи украинских националистов.
В Минобороны РФ рассказали и о неудавшихся попытках ВСУ удержать Волоховку.
"Для удержания поселка противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло. Боевики ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить, оставив свои позиции", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, Минобороны отметило значение взятия под контроль Волоховки.
"Село Волоховка находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья. Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта", — говорится в сообщении.