В Ташкенте проходит 6-й международный ПЛАС-форум Digital Uzbekistan
13:47 19.05.2026 (обновлено: 14:19 19.05.2026)
© Sputnik / Александра Терехина
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовал 6-й международный ПЛАС-форум Digital Uzbekistan, сообщает корреспондент Sputnik.
Одно из ключевых деловых событий Центральной Азии в сфере финтеха, банкинга, цифровой экономики, электронной коммерции, ИТ и телекоммуникаций объединило более 2,7 тыс. делегатов из 38 стран. В программе заявлено свыше 130 спикеров, а в выставочной зоне свои решения представят более 100 компаний-экспонентов.
Деловая программа форума охватывает наиболее актуальные темы отрасли:
трансграничные платежи;
единый QR-код центральных банков;
RegTech;
регулирование крипторынка;
токенизацию активов;
искусственный интеллект;
кибербезопасность;
развитие маркетплейсов;
GovTech и трансформацию банковского сектора в Центральной Азии.
Сегодня Узбекистан находится в активной фазе цифровой трансформации: развивается платежная инфраструктура, расширяется рынок электронной коммерции, формируется нормативная база для финтех-сервисов и цифровых активов. В этих условиях прямой доступ к международной экспертизе и возможность выстраивать партнерство с ведущими игроками глобального рынка приобретают особое значение.
Узбекистан — настоящий локомотив цифровой трансформации Центральной Азии, заявил на форуме начальник управления развития и регулирования электронной коммерции НАПП РУз Комронбек Мухаммадиев.
Он подчеркнул, что в стране виден беспрецедентный рост в сфере электронных платежей и коммерции, финансовый сектор республики готов к внедрению самых передовых инноваций.
Узбекистану есть куда расти в направлении внедрения инноваций через стартапы, убежден инвестор из Кремниевой долины Виктор Орловский.
В своем выступлении на ПЛАС-форуме в Ташкенте он отметил, что республика занимает 79-е место в Глобальном инновационном индексе, 6-е — по росту производительности труда, 13-е — по выпускникам STEM, однако 92-е — по проникновению технологий в компании.
Он добавил, что при этом экономика Узбекистана быстро растет, а цифровая стратегия развивается.
Узбекистану, считает Орловский, нужно остановиться на создании среды для талантов, развитии венчурного бизнеса, экспорте стартапов по израильской модели и формировании условий для выхода лучших компаний за границу.
В Узбекистане со стороны государства делается абсолютно все, чтобы поддержать и финансовую сферу, и госсектор, и цифровизацию государственных сервисов. Таким мнением поделился руководитель проектов Boston Consulting Group, лидер практики финансовых институтов и цифровой трансформации по региону Центральной Азии Сардор Узаков.
Он подчеркнул, что Узбекистан — уникальная страна с очень сильным фундаментом, с одной из лучших платежных инфраструктур в мире и молодым “цифровым” населением.
"Но большинство банков, все-таки остаются продуктовыми и не используют все возможности, чтобы реализовывать весь этот фундамент. И мне кажется, что нужно делать больше, использовать этот фундамент, использовать население, менять культуру", — сказал он.
Говоря о внедрении искусственного интеллекта, спикеры ответили на самый популярный вопрос: кому принадлежит будущее — человеку или ИИ.
Представитель Института готовности к будущему доктор Тарик Курейши уверен, что искусственный интеллект не заменит людей, однако люди, использующие ИИ, заменят тех, кто им не пользуется.
“Сегодня финансовые компании становятся цифровыми компаниями. Я же говорю наоборот: мы должны стать AI- и digital-компаниями, которые занимаются финансами”, — добавил футуролог.
Не обошлось и без прогнозов. Тарик Курейшши предполагает, что в ближайшие 10 лет будет избран первый AI-президент.
Также он прогнозирует, что к 2035 году в мире будет 10 млрд человекоподобных роботов — больше, чем людей.
Главная задача при внедрении ИИ — не добиться его полной самостоятельности, а выстроить систему, которая делает его предсказуемым и управляемым.
Исходя из этого, Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана внедряет ИИ в рабочие процессы.
Так, в сфере госзакупок искусственный интеллект используют для предотвращения манипуляций в проведении отбора, рассказал член комитета, начальник отдела по внедрению ИИ и регулирования пространства цифровых платформ в Узбекистане Жавлонбек Исроилов.
Мероприятие проходит при поддержке Национального агентства перспективных проектов и ТПП Узбекистана.
Также сегодня вечером назовут победителей премии PLUS Galaxy Award 2026. Награда отмечает успешные проекты, команды и авторов публикаций, работающих на рынках Узбекистана и других стран региона. В этом году лауреатов определят в 20 номинациях.