https://uz.sputniknews.ru/20260519/tashkent-6-y-mejdunarodnyy-plas-forum-digital-uzbekistan-57687239.html

В Ташкенте проходит 6-й международный ПЛАС-форум Digital Uzbekistan

В Ташкенте проходит 6-й международный ПЛАС-форум Digital Uzbekistan

Sputnik Узбекистан

Одно из ключевых деловых событий Центральной Азии в сфере финтеха, банкинга, цифровой экономики, электронной коммерции, ИТ и телекоммуникаций объединило более 2,7 тыс. делегатов из 38 стран

2026-05-19T13:47+0500

2026-05-19T13:47+0500

2026-05-19T14:19+0500

узбекистан

ташкент

форум

цифровые технологии

цифровизация

искусственный интеллект

центральная азия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/13/57684812_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_6078f763870dd74338cfe9bb17aee66d.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовал 6-й международный ПЛАС-форум Digital Uzbekistan, сообщает корреспондент Sputnik.Одно из ключевых деловых событий Центральной Азии в сфере финтеха, банкинга, цифровой экономики, электронной коммерции, ИТ и телекоммуникаций объединило более 2,7 тыс. делегатов из 38 стран. В программе заявлено свыше 130 спикеров, а в выставочной зоне свои решения представят более 100 компаний-экспонентов.Деловая программа форума охватывает наиболее актуальные темы отрасли:Сегодня Узбекистан находится в активной фазе цифровой трансформации: развивается платежная инфраструктура, расширяется рынок электронной коммерции, формируется нормативная база для финтех-сервисов и цифровых активов. В этих условиях прямой доступ к международной экспертизе и возможность выстраивать партнерство с ведущими игроками глобального рынка приобретают особое значение.Узбекистан — настоящий локомотив цифровой трансформации Центральной Азии, заявил на форуме начальник управления развития и регулирования электронной коммерции НАПП РУз Комронбек Мухаммадиев.Он подчеркнул, что в стране виден беспрецедентный рост в сфере электронных платежей и коммерции, финансовый сектор республики готов к внедрению самых передовых инноваций.Узбекистану есть куда расти в направлении внедрения инноваций через стартапы, убежден инвестор из Кремниевой долины Виктор Орловский.В своем выступлении на ПЛАС-форуме в Ташкенте он отметил, что республика занимает 79-е место в Глобальном инновационном индексе, 6-е — по росту производительности труда, 13-е — по выпускникам STEM, однако 92-е — по проникновению технологий в компании.Он добавил, что при этом экономика Узбекистана быстро растет, а цифровая стратегия развивается.Узбекистану, считает Орловский, нужно остановиться на создании среды для талантов, развитии венчурного бизнеса, экспорте стартапов по израильской модели и формировании условий для выхода лучших компаний за границу.В Узбекистане со стороны государства делается абсолютно все, чтобы поддержать и финансовую сферу, и госсектор, и цифровизацию государственных сервисов. Таким мнением поделился руководитель проектов Boston Consulting Group, лидер практики финансовых институтов и цифровой трансформации по региону Центральной Азии Сардор Узаков.Он подчеркнул, что Узбекистан — уникальная страна с очень сильным фундаментом, с одной из лучших платежных инфраструктур в мире и молодым “цифровым” населением.Говоря о внедрении искусственного интеллекта, спикеры ответили на самый популярный вопрос: кому принадлежит будущее — человеку или ИИ.Представитель Института готовности к будущему доктор Тарик Курейши уверен, что искусственный интеллект не заменит людей, однако люди, использующие ИИ, заменят тех, кто им не пользуется.Не обошлось и без прогнозов. Тарик Курейшши предполагает, что в ближайшие 10 лет будет избран первый AI-президент. Также он прогнозирует, что к 2035 году в мире будет 10 млрд человекоподобных роботов — больше, чем людей.Главная задача при внедрении ИИ — не добиться его полной самостоятельности, а выстроить систему, которая делает его предсказуемым и управляемым.Исходя из этого, Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана внедряет ИИ в рабочие процессы.Так, в сфере госзакупок искусственный интеллект используют для предотвращения манипуляций в проведении отбора, рассказал член комитета, начальник отдела по внедрению ИИ и регулирования пространства цифровых платформ в Узбекистане Жавлонбек Исроилов.Мероприятие проходит при поддержке Национального агентства перспективных проектов и ТПП Узбекистана.Также сегодня вечером назовут победителей премии PLUS Galaxy Award 2026. Награда отмечает успешные проекты, команды и авторов публикаций, работающих на рынках Узбекистана и других стран региона. В этом году лауреатов определят в 20 номинациях.

узбекистан

ташкент

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, ташкент, форум, цифровые технологии, цифровизация, искусственный интеллект, центральная азия