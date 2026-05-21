25 лет Русскому дому в Ташкенте: молодежь, новые технологии и планы — видео
Работа представительства Россотрудничества давно вышла за пределы столицы Узбекистана. В образовательных, волонтерских и молодежных проектах активно участвуют жители Самарканда, Бухары и других регионов страны
2026-05-21T14:48+0500
14:00 21.05.2026 (обновлено: 14:48 21.05.2026)
В МПЦ Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской, приуроченная к 25-летию Русского дома в Ташкенте.
За четверть века Русский дом стал одной из главных площадок гуманитарного и культурного сотрудничества России и Узбекистана. При этом форматы работы заметно изменились. Сегодня в центре внимания — технологии, искусственный интеллект, интерактивные проекты и молодежные инициативы.
“Ребята сами звонят, пишут, хотят участвовать. Это говорит о том, что мы идем правильной дорогой”, — отметила глава представительства.
Большое внимание уделяется образовательным проектам. Одним из крупнейших остается ежегодная выставка-ярмарка “Российское образование”, в которой участвуют около 40 российских вузов. Каждый год ее посещают до пяти тысяч школьников и студентов со всего Узбекистана. По словам Старосельской, выставка помогает будущим абитуриентам познакомиться с университетами и выбрать направление для дальнейшего обучения.
Работа представительства Россотрудничества давно вышла за пределы столицы. В образовательных, волонтерских и молодежных проектах активно участвуют жители Самарканда, Бухары и других регионов страны. Многие молодые люди самостоятельно подают заявки на грантовые программы и приезжают в Ташкент для защиты своих проектов.
Продолжаются и программы поддержки учебных заведений. Только на прошлой неделе студентам передали около тысячи книг. В целом Русский дом ежегодно направляет школам и вузам Узбекистана до пяти тысяч экземпляров литературы на русском языке.
По словам Старосельской, книги подбирают по запросам самих образовательных учреждений: школам нужны издания для библиотек, преподавателям — методическая литература, а университетам — специализированные учебные материалы.
Отвечая на вопрос о расширении присутствия Россотрудничества в регионах, глава представительства сообщила, что рассматривается возможность открытия Русского дома в Самарканде.
“Планы такие есть на 2027 год. Но необходимо подобрать подходящее помещение и пройти все необходимые согласования”, — пояснила Старосельская.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан
