https://uz.sputniknews.ru/20260521/25-let-russkomu-domu-v-tashkente-novye-texnologii-i-plany-57737044.html

25 лет Русскому дому в Ташкенте: молодежь, новые технологии и планы — видео

25 лет Русскому дому в Ташкенте: молодежь, новые технологии и планы — видео

Sputnik Узбекистан

Работа представительства Россотрудничества давно вышла за пределы столицы Узбекистана. В образовательных, волонтерских и молодежных проектах активно участвуют жители Самарканда, Бухары и других регионов страны

2026-05-21T14:00+0500

2026-05-21T14:00+0500

2026-05-21T14:48+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

россотрудничество в узбекистане

sputnik

молодежь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/15/57735352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e05496b6730ffadde59f91fa12e961a.jpg

В МПЦ Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской, приуроченная к 25-летию Русского дома в Ташкенте. За четверть века Русский дом стал одной из главных площадок гуманитарного и культурного сотрудничества России и Узбекистана. При этом форматы работы заметно изменились. Сегодня в центре внимания — технологии, искусственный интеллект, интерактивные проекты и молодежные инициативы. Большое внимание уделяется образовательным проектам. Одним из крупнейших остается ежегодная выставка-ярмарка “Российское образование”, в которой участвуют около 40 российских вузов. Каждый год ее посещают до пяти тысяч школьников и студентов со всего Узбекистана. По словам Старосельской, выставка помогает будущим абитуриентам познакомиться с университетами и выбрать направление для дальнейшего обучения.Работа представительства Россотрудничества давно вышла за пределы столицы. В образовательных, волонтерских и молодежных проектах активно участвуют жители Самарканда, Бухары и других регионов страны. Многие молодые люди самостоятельно подают заявки на грантовые программы и приезжают в Ташкент для защиты своих проектов.Продолжаются и программы поддержки учебных заведений. Только на прошлой неделе студентам передали около тысячи книг. В целом Русский дом ежегодно направляет школам и вузам Узбекистана до пяти тысяч экземпляров литературы на русском языке.По словам Старосельской, книги подбирают по запросам самих образовательных учреждений: школам нужны издания для библиотек, преподавателям — методическая литература, а университетам — специализированные учебные материалы.Отвечая на вопрос о расширении присутствия Россотрудничества в регионах, глава представительства сообщила, что рассматривается возможность открытия Русского дома в Самарканде.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.Полное видео смотрите по ссылке.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео, эксклюзив, узбекистан, россотрудничество в узбекистане, sputnik, молодежь, видео