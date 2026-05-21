Эксперты из Узбекистана обсудили с коллегами по СНГ вопросы мониторинга здоровья мигрантов
На основе национальных данных Рабочая группа государств-участников Содружества по туберкулезу оценила доступность профильной медицинской помощи для трудовых мигрантов в регионе
2026-05-21T10:49+0500
2026-05-21T11:10+0500
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Эксперты из Узбекистана обсудили с коллегами по СНГ вопросы мониторинга здоровья мигрантов, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Как отмечалось, мигранты остаются социально уязвимой категорией граждан. Они остро нуждаются в обеспечении прав на охрану здоровья и доступ к медицинским услугам — от профилактики и раннего выявления до лечения опасных инфекционных заболеваний, включая туберкулез, ВИЧ-инфекцию и гепатиты.Участники дискуссии также указали, что, хотя миграционные процессы не меняют коренным образом общие тренды заболеваемости среди постоянного населения, они создают локальные риски и требуют скоординированного контроля на межгосударственном уровне.На основе национальных данных Рабочая группа государств-участников СНГ по туберкулезу оценила доступность профильной медицинской помощи для трудовых мигрантов в регионе.Эксперты отметили, что в странах Содружества ведется системный учет пациентов с туберкулезом. Однако для эффективного мониторинга здоровья мигрантов необходимо усилить межведомственное взаимодействие. Требуется наладить постоянный обмен данными между органами здравоохранения, внутренних дел, миграционными и пограничными службами, ведомствами соцзащиты, статистики, а также парламентами и международными организациями.Для справки: в качестве ключевых международных партнеров, координирующих помощь мигрантам с туберкулезом, государства выделяют ВОЗ, Глобальный фонд, Международную организацию по миграции и Международный комитет Красного Креста.
“В штаб-квартире СНГ прошел круглый стол "Наблюдение и мониторинг состояния здоровья мигрантов. Опыт межведомственного взаимодействия", организованный по инициативе Рабочей группы государств-участников СНГ по туберкулезу. В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана“, — говорится в сообщении.

