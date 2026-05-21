Самарканд принимает цифровой форум M360 Eurasia 2026
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари
САМАРКАНД, 21 мая — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходит международный форум M360 Eurasia 2026, объединивший представителей телекоммуникационной и IT-индустрии Евразийского региона, международных экспертов из дальнего зарубежья, инвесторов, а также руководителей госструктур, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На церемонии открытия форума представители GSMA, выступившие соорганизаторами мероприятия, отметили, что Узбекистан во второй раз принимает это значимое событие. Об этом также говорил министр цифровых технологий Шерзод Шерматов, который в своем выступлении подчеркнул, что сегодня Узбекистан стал одним из наиболее динамично развивающихся государств в сфере IT и цифровых технологий.
Он отметил, что если ранее страна стремилась участвовать в подобных международных мероприятиях за рубежом, то сегодня крупные компании и организации сами проявляют интерес к Узбекистану, приезжают и предлагают сотрудничество.
По его словам, в прошлом году форум M360 Eurasia прошел в Ташкенте и собрал более 1 000 специалистов из 60 стран. В этом году мероприятие проводят в Самарканде, что, по его словам, подтверждает растущую роль страны в регионе.
Министр также отметил, что Узбекистан стал одним из лидеров в СНГ по развитию телекоммуникационного сектора и активно развивается как IT-хаб региона. В республике внедряют цифровые сервисы, расширяется рынок операторов связи, а качество услуг растет.
"В 2017 году, когда мы только начинали развивать IT-сферу, в стране было всего четыре компании с иностранным капиталом. Сегодня каждый месяц более 70 компаний с иностранным капиталом открывают офисы в Узбекистане. Девять лет назад объем IT-экспорта составлял около $600 тысяч, тогда как в прошлом году он превысил $1млрд. К 2030 году мы планируем увеличить экспорт IT-услуг до $5 млрд", — отметил Шерматов.
Он также добавил, что недавно глобальная исследовательская платформа и аналитический центр StartupBlink опубликовали отчет, согласно которому Узбекистан признан страной года по темпам развития стартап-экосистемы. Таких результатов, по его словам, страна добилась за счет того, что сфера активно развивается не только в Ташкенте, но и регионах, отдаленных районах.
В свою очередь представитель GSMA по регуляторным вопросам Джон Джусти высоко оценил цифровую трансформацию Узбекистана, включая внедрение электронного правительства и технологий искусственного интеллекта. По его словам, это усиливает позиции страны как одного из лидеров региона в IT-сфере.
Директор по стратегическому сотрудничеству GSMA Тахир Исмаилов отметил, что проведение форума в Узбекистане второй год подряд связано с активным развитием цифровых технологий в стране. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы цифровизации, применения искусственного интеллекта, развития телекоммуникаций, инноваций и цифровой экономики, а также реализации программы "Цифровой Узбекистан — 2030".
В мероприятии принимают участие специалисты, представляющие мобильных операторов связи. Как известно, именно мобильные операторы находятся наиболее близко к абоненту, поскольку сегодня практически все услуги доступны через смартфоны и мобильные устройства граждан.
Поэтому то, насколько легко граждане получают доступ к электронным и цифровым сервисам, во многом определяет качество взаимодействия государства с населением, граждан между собой, а также бизнеса на международном уровне.
В рамках форума также обсуждали вопрос признания цифровых документов и электронной цифровой подписи. Это напрямую влияет на мобильность граждан — например, возможность признания электронных паспортов в странах региона. Кроме того, взаимное признание электронной подписи позволит использовать цифровые документы в бизнес-процессах, включая участие компаний в международных тендерах.
“Все эти вопросы сегодня находятся в повестке дня: как сделать современные цифровые сервисы, включая технологии искусственного интеллекта, максимально доступными для пользователей при условии соблюдения национального законодательства и требований к безопасности", — отметил генеральный директор Регионального содружества в области связи Алексей Бородин.
Форум продлится два дня. В его рамках обсуждают вопросы искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, регулирования телекоммуникационной отрасли, инвестиционного сотрудничества и инновационного развития.
Также в рамках форума запланированы двусторонние встречи между представителями международных организаций, государственных структур и телекоммуникационных компаний.