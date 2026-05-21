Завораживающие фото древнего символа Бухары — мечети Магоки-Аттори

В центре Бухары, рядом с Ляби-Хаузом, находится древняя мечеть Магоки-Аттори — уникальный памятник архитектуры, неразрывно связанный с наследием доисламской эпохи и историей Великого шелкового пути.
Мечеть Магоки-Аттори считается одним из древнейших архитектурных памятников Бухары. История этого места уходит в глубокую древность: еще до распространения ислама до нашей эры здесь располагался храм Луны, а в IV–V веках нашей эры на его месте был возведен храм огнепоклонников.
"После распространения ислама в Центральной Азии в VIII веке Бухара стала одним из крупных центров новой религии. До этого рядом с древним святилищем находился рынок идолоторговцев, а позднее здесь сформировался оживленный торговый квартал, где продавали пряности, лекарственные травы и благовония. Именно тогда древнее святилище было преобразовано в мечеть", — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан старший научный сотрудник Бухарского государственного музея-заповедника, искусствовед Дилмурод Насимов.
Согласно сведениям историка Абу Бакр Мухаммад ибн Джафар ан-Наршахи (899–959 гг.), в X веке в Бухаре произошел крупный пожар, в результате которого старая мечеть была уничтожена. В начале XII века торговцы благовониями — атторы — возвели на старом фундаменте новую мечеть. Отсюда и произошло название Магоки-Аттори, что означает "мечеть атторов, расположенная в низине".
"В XVI веке, в период правления Шейбанидов, мечеть была расширена: в верхней части были добавлены дополнительный вход и пештак, а древняя мечеть увеличена в размерах. Именно поэтому этот памятник рассматривается как образец архитектуры XII–XVI веков", — подчеркнул представитель второго поколения научных работников музея Дилмурод Насимов.
За многие столетия сооружение оказалось почти полностью скрыто под культурными слоями земли, поэтому во время археологических раскопок XX века мечеть буквально откапывали из-под песка. Археологи освободили около 4,5 метров древних конструкций, и миру вновь открылись уникальные порталы и декоративные элементы.
Особую ценность представляют входные порталы Магоки-Аттори, украшенные резьбой по алебастру, майоликой, ажурной терракотой и шлифованным кирпичом. Орнаменты, арабские надписи и геометрические узоры свидетельствуют о высочайшем уровне ремесленного искусства Бухары XII века.
Сегодня в здании мечети размещается коллекция традиционных ковров и предметов быта народов Центральной Азии. Рядом сохранились остатки древних бань и караван-сарая IX–XI веков, которые являлись частью исторической городской инфраструктуры Бухары.
В 1993 году исторический центр Бухары, включая мечеть Магоки-Аттори, был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.