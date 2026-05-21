Завораживающие фото древнего символа Бухары — мечети Магоки-Аттори

В центре Бухары, рядом с Ляби-Хаузом, находится древняя мечеть Магоки-Аттори — уникальный памятник архитектуры, неразрывно связанный с наследием доисламской эпохи и историей Великого шелкового пути

2026-05-21T18:10+0500

Мечеть Магоки-Аттори считается одним из древнейших архитектурных памятников Бухары. История этого места уходит в глубокую древность: еще до распространения ислама до нашей эры здесь располагался храм Луны, а в IV–V веках нашей эры на его месте был возведен храм огнепоклонников. Согласно сведениям историка Абу Бакр Мухаммад ибн Джафар ан-Наршахи (899–959 гг.), в X веке в Бухаре произошел крупный пожар, в результате которого старая мечеть была уничтожена. В начале XII века торговцы благовониями — атторы — возвели на старом фундаменте новую мечеть. Отсюда и произошло название Магоки-Аттори, что означает "мечеть атторов, расположенная в низине".За многие столетия сооружение оказалось почти полностью скрыто под культурными слоями земли, поэтому во время археологических раскопок XX века мечеть буквально откапывали из-под песка. Археологи освободили около 4,5 метров древних конструкций, и миру вновь открылись уникальные порталы и декоративные элементы.Особую ценность представляют входные порталы Магоки-Аттори, украшенные резьбой по алебастру, майоликой, ажурной терракотой и шлифованным кирпичом. Орнаменты, арабские надписи и геометрические узоры свидетельствуют о высочайшем уровне ремесленного искусства Бухары XII века.Сегодня в здании мечети размещается коллекция традиционных ковров и предметов быта народов Центральной Азии. Рядом сохранились остатки древних бань и караван-сарая IX–XI веков, которые являлись частью исторической городской инфраструктуры Бухары.В 1993 году исторический центр Бухары, включая мечеть Магоки-Аттори, был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Подробности — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

