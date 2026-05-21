Завораживающие фото древнего символа Бухары — мечети Магоки-Аттори
Эксклюзив
В центре Бухары, рядом с Ляби-Хаузом, находится древняя мечеть Магоки-Аттори — уникальный памятник архитектуры, неразрывно связанный с наследием доисламской эпохи и историей Великого шелкового пути.
Мечеть Магоки-Аттори считается одним из древнейших архитектурных памятников Бухары. История этого места уходит в глубокую древность: еще до распространения ислама до нашей эры здесь располагался храм Луны, а в IV–V веках нашей эры на его месте был возведен храм огнепоклонников.

"После распространения ислама в Центральной Азии в VIII веке Бухара стала одним из крупных центров новой религии. До этого рядом с древним святилищем находился рынок идолоторговцев, а позднее здесь сформировался оживленный торговый квартал, где продавали пряности, лекарственные травы и благовония. Именно тогда древнее святилище было преобразовано в мечеть", — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан старший научный сотрудник Бухарского государственного музея-заповедника, искусствовед Дилмурод Насимов.

Согласно сведениям историка Абу Бакр Мухаммад ибн Джафар ан-Наршахи (899–959 гг.), в X веке в Бухаре произошел крупный пожар, в результате которого старая мечеть была уничтожена. В начале XII века торговцы благовониями — атторы — возвели на старом фундаменте новую мечеть. Отсюда и произошло название Магоки-Аттори, что означает "мечеть атторов, расположенная в низине".

"В XVI веке, в период правления Шейбанидов, мечеть была расширена: в верхней части были добавлены дополнительный вход и пештак, а древняя мечеть увеличена в размерах. Именно поэтому этот памятник рассматривается как образец архитектуры XII–XVI веков", — подчеркнул представитель второго поколения научных работников музея Дилмурод Насимов.

За многие столетия сооружение оказалось почти полностью скрыто под культурными слоями земли, поэтому во время археологических раскопок XX века мечеть буквально откапывали из-под песка. Археологи освободили около 4,5 метров древних конструкций, и миру вновь открылись уникальные порталы и декоративные элементы.
Особую ценность представляют входные порталы Магоки-Аттори, украшенные резьбой по алебастру, майоликой, ажурной терракотой и шлифованным кирпичом. Орнаменты, арабские надписи и геометрические узоры свидетельствуют о высочайшем уровне ремесленного искусства Бухары XII века.
Сегодня в здании мечети размещается коллекция традиционных ковров и предметов быта народов Центральной Азии. Рядом сохранились остатки древних бань и караван-сарая IX–XI веков, которые являлись частью исторической городской инфраструктуры Бухары.
В 1993 году исторический центр Бухары, включая мечеть Магоки-Аттори, был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Подробности — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поток туристов у мечети Магоки-Аттори

1/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ночная подсветка мечети Магоки-Аттори

2/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Магоки-Аттори — центр притяжения туристов

3/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тишина под куполом

4/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Магоки-Аттори — одна из древнейших мечетей Бухары

5/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид мечети ночью

6/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мечеть Магоки-Аттори на закате

7/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Турист фотографирует фасад мечети Магоки-Аттори

8/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

В портале Магоки-Аттори до сих пор сохранился зороастрийский элемент

9/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здесь все пронизано историей

10/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Старинная дверь мечети Магоки-Аттори

11/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мечеть Магоки-Аттори — уникальный архитектурный памятник XII—XVI веков

12/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мечеть Магоки-Аттори — уникальный архитектурный памятник XII—XVI веков

13/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

В XVI веке при Шейбанидах мечеть расширили: добавили вход и пештак, увеличив её размеры

14/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Старший научный сотрудник Бухарского государственного музея-заповедника, искусствовед Дилмурод Насимов

15/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Табличка на мечети Магоки-Аттори

16/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Магоки-Аттори в ночных огнях

17/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Под сводами Магоки-Аттори

18/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дверь в древнюю Бухару

19/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мечеть Магоки-Аттори — уникальный архитектурный памятник XII—XVI веков

20/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Узоры на стенах мечети Магоки-Аттори

21/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Под сводами древней мечети

22/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Туристы фотографируют мечеть Магоки-Аттори

23/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Старинная дверь мечети Магоки-Аттори открыта для всех

24/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

