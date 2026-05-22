К Курбан хайиту 10 тысяч тяжело больных детей в Узбекистане получат хирургическую помощь
09:30 22.05.2026 (обновлено: 09:43 22.05.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовПроведение хирургической операции
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Президент Шавкат Мирзиёев рассмотрел предложения по поддержке социально уязвимых слоев населения в преддверии праздника Курбан хайит.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В преддверии Курбан хайита в Узбекистане реализуют масштабную программу социальной и медицинской поддержки нуждающихся слоев населения. В рамках инициативы тысячи тяжелобольных детей и пациентов получат необходимое лечение и операции, а социально уязвимым семьям, сиротам и пожилым людям окажут адресную помощь.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по социально-экономической поддержке нуждающихся слоев населения в связи с праздником Курбан хайит.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией предложений по поддержке социально уязвимых слоев населения в связи с праздником Курбан хайит.
Президент ознакомился с презентацией предложений по поддержке социально уязвимых слоев населения в связи с праздником Курбан хайит.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На презентации были представлены предложения, разработанные рядом государственных и общественных организаций, по проведению широкомасштабных благотворительных и социальных мероприятий в связи с праздником Курбан хайит.
В частности, планируется покрыть расходы на хирургические операции для 10 тысяч детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и болезнями, приводящими к инвалидности. Также предусмотрены медицинское обследование, лечение и хирургические вмешательства для 2,3 тысячи пациентов с онкологическими, гематологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также проведение операций по трансплантации печени и почек не менее чем 350 пациентам.
Особое внимание будет уделено и поддержке детей, нуждающихся в социальной защите. Планируется перечислить по 200 долларов на сберегательные счета более 8 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, детей военнослужащих, погибших при защите рубежей Родины.
Кроме того, чтобы создать удобные условия для населения в 500 мечетях реконструируют или отремонтируют, а также построят современные комнаты омовения, проведут благоустройство кладбищ на местах.
Семьи на государственном обеспечении, одинокие и одиноко проживающие престарелые и лица с инвалидностью, нуждающиеся в постороннем уходе, будут обеспечены продуктовыми наборами.
Эти мероприятия будут профинансированы за счет средств в размере 690 млрд сумов, выделяемых общественному благотворительному фонду "Вакф".
Также запланированы благотворительные трапезы для социально уязвимых категорий населения и проведение Курбан хайита в местах паломничества и религиозных образовательных учреждениях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией предложений по поддержке социально уязвимых слоев населения в связи с праздником Курбан хайит.
Президент ознакомился с презентацией предложений по поддержке социально уязвимых слоев населения в связи с праздником Курбан хайит.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил обеспечить прозрачную и адресную реализацию мер по поддержке нуждающихся, лечению больных и помощи детям.