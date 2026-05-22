Около 40 человек пострадали при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске
17:05 22.05.2026 (обновлено: 17:12 22.05.2026)
Из-за ударов ВСУ рухнула часть здания колледжа в ЛНР — в нем находились дети
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Старобельске 39 человек получили ранения при ночной атаке украинских дронов по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в Луганской Народной Республике, есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет", — написал он на платформе "Макс".
Спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться пострадавшие. Пока на поверхность удалось поднять троих, их передали бригаде скорой помощи.
В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал разрушения чудовищными. По его словам, наказание за это военное преступление будет неотвратимым.
"По словам очевидцев, на территории филиала "чудовищные разрушения". Главный удар был нанесен по зданию учебного корпуса и общежития филиала ВУЗа", — написал он в своем Telegram-канале.
Дипломат подчеркнул, что удар был целенаправленным, возле учебного заведения нет военных объектов. ВСУ били по нему несколько раз тяжелыми БПЛА самолетного типа.
Он добавил, что Россия предоставит информацию об этом преступлении в международные организации, наказание за него будет неотвратимым.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 3 статьи 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики", — сообщила Петренко.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова подчеркнула, что действия, подобные удару ВСУ по колледжу в ЛНР, могут и должны рассматриваться как военное преступление.
"Подобные действия, с точки зрения международного гуманитарного права, могут и должны рассматриваться как военное преступление", — написала она в Telegram-канале.
Комментируя атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям.
"Террористы бьют по детям, прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны", — сказала она.
"Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивать фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях", — добавила Захарова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Киевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в Старобельске.
"Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим", — сказал он.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 детей от 14 до 18 лет. По последним данным, из-за атаки погибли четыре человека. Девять из 39 пострадавших госпитализировали, включая троих — в тяжелом состоянии. Еще 18 человек могут находиться под завалами.