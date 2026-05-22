Президент поздравил узбекистанских паломников в Мекке с праздником Курбан хайит

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром.

2026-05-22T10:10+0500

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В преддверии священного праздника Курбан хайит Шавкат Мирзиёев побеседовал с председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром. В ходе разговора обсуждены вопросы организации хаджа, меры по укреплению духовно-просветительской сферы и социальной поддержки населения, а также президент Узбекистана поздравил паломников. Отмечалось, что в последние годы в Новом Узбекистане ежегодно более 15 тысяч соотечественников совершают Хадж. В этом году реализована еще одна благородная инициатива – 100 граждан страны впервые направлены в хадж за счет государства. Среди них – ветераны труда, добросовестно служившие Родине и народу, члены их семей, активисты махаллей, представители старшего поколения и малообеспеченных семей.Президент спросил о самочувствии и настроении паломников, поинтересовался ходом организационной работы по созданию условий для совершения ими религиозных обрядов.Муфтий шейх Нуриддин Холикназар сообщил, что в Мекке и Медине для узбекистанских паломников созданы все необходимые условия, а организационная работа ведется на высоком уровне. Подчеркнуто, что соотечественники, находясь в священных местах, возносят молитвы о мире в стране и благополучии народа.Отмечено, что проводимые в стране масштабные реформы в религиозно-просветительской сфере положительно влияют на духовное развитие, сознание и просвещенность населения. Подчеркнуто, что комплексы Имама Бухари и Бурхониддина Маргинони, Центр исламской цивилизации и другие объекты способствуют популяризации богатого наследия великих предков.Глава государства выразил уверенность, что паломники, вернувшись домой, будут служить примером в распространении просвещенного ислама и здоровых религиозных ценностей, особенно среди молодежи, а также в укреплении атмосферы согласия и духовности в махаллях.В завершение беседы президент передал слова приветствия всем нашим паломникам, пожелал благополучного возвращения домой.

