Rally–2026: в Муйнаке стартовали экстремальные автогонки на дне Аральского моря
10:50 22.05.2026 (обновлено: 12:09 22.05.2026)
© РИА Новости / Альмир Гильманшин
© РИА Новости / Альмир Гильманшин
Маршрут гонки проходит по высохшему дну Аральского моря и территории плато Устюрт, объединяя экстремальный спорт, сложные природные условия и культурную программу, направленную на развитие туризма в Каракалпакстане.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. С 22 по 24 мая в Муйнакском районе Каракалпакстана проходят международные экстремальные автомобильные соревнования “Rally Muynak – 2026”, которые стали одним из крупнейших событий в сфере экстремального и событийного туризма в Приаралье. Организаторами мероприятия выступают Комитет по туризму Узбекистана, организация "Ватанпарвар", Жокаргы Кенес и Совмин Республики Каракалпакстан.
"Rally Muynak" является одним из крупнейших событийных мероприятий Приаралья, направленных на развитие экстремального и событийного туризма, продвижение туристического потенциала региона и привлечение туристов в Каракалпакстан и Узбекистан в целом.
Для участия в соревнованиях зарегистрировались более 50 экипажей из различных регионов Узбекистана.
В Муйнаке состоялась официальная церемония открытия соревнований и старт автомобильного ралли. Экипажи стартовали с интервалом в две минуты.
Основная часть автомобильных соревнований проходит по территории высохшего дна Аральского моря и плато Устюрт. Участникам предстоит преодолеть сложный маршрут со скоростными участками и контрольными точками, проходящий через уникальные природные ландшафты Приаралья.
Спортсмены состязаются в категориях спортивных автомобилей с объемом двигателя до 1600 см³ и до 2000 см³. В Муйнаке также пройдут соревнования по мотокроссу и заезды багги.
Помимо спортивной программы, для гостей организованы гастрономические площадки, выставки ремесленников и концертные программы, позволяющие познакомиться с культурой и туристическим потенциалом региона.
По итогам соревнований будут определены победители и призеры в различных категориях.
Благодаря сочетанию экстремального спорта, уникальных природных ландшафтов и культурной программы "Rally Muynak" ежегодно вызывает большой интерес среди любителей автоспорта, путешествий и событийного туризма.