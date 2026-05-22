Rally–2026: в Муйнаке стартовали экстремальные автогонки на дне Аральского моря
Маршрут гонки проходит по высохшему дну Аральского моря и территории Плато Устюрт, объединяя экстремальный спорт, сложные природные условия и культурную программу, направленную на развитие туризма в Каракалпакстане.
2026-05-22T10:50+0500
2026-05-22T12:09+0500
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. С 22 по 24 мая в Муйнакском районе Каракалпакстана проходят международные экстремальные автомобильные соревнования “Rally Muynak – 2026”, которые стали одним из крупнейших событий в сфере экстремального и событийного туризма в Приаралье. Организаторами мероприятия выступают Комитет по туризму Узбекистана, организация "Ватанпарвар", Жокаргы Кенес и Совмин Республики Каракалпакстан."Rally Muynak" является одним из крупнейших событийных мероприятий Приаралья, направленных на развитие экстремального и событийного туризма, продвижение туристического потенциала региона и привлечение туристов в Каракалпакстан и Узбекистан в целом.Для участия в соревнованиях зарегистрировались более 50 экипажей из различных регионов Узбекистана.В Муйнаке состоялась официальная церемония открытия соревнований и старт автомобильного ралли. Экипажи стартовали с интервалом в две минуты.Основная часть автомобильных соревнований проходит по территории высохшего дна Аральского моря и плато Устюрт. Участникам предстоит преодолеть сложный маршрут со скоростными участками и контрольными точками, проходящий через уникальные природные ландшафты Приаралья.Спортсмены состязаются в категориях спортивных автомобилей с объемом двигателя до 1600 см³ и до 2000 см³. В Муйнаке также пройдут соревнования по мотокроссу и заезды багги.Помимо спортивной программы, для гостей организованы гастрономические площадки, выставки ремесленников и концертные программы, позволяющие познакомиться с культурой и туристическим потенциалом региона. По итогам соревнований будут определены победители и призеры в различных категориях.Благодаря сочетанию экстремального спорта, уникальных природных ландшафтов и культурной программы "Rally Muynak" ежегодно вызывает большой интерес среди любителей автоспорта, путешествий и событийного туризма.
10:50 22.05.2026 (обновлено: 12:09 22.05.2026)
