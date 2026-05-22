Цифровые технологии и ИИ: новые возможности для сотрудничества
В международном пресс-центре Sputnik подвели итоги Международного ПЛАС-Форума Digital Uzbekistan 2026 и рассмотрели перспективы совместных проектов в сферах цифровой трансформации, кибербезопасности, исламского банкинга и регулирования новых технологий.
2026-05-22T18:40+0500
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся брифинг, посвященный ключевым трендам цифровых технологий, финтеха и перспективам сотрудничества России и Узбекистана в сфере инноваций.
Участники подвели итоги Международного ПЛАС-Форума Digital Uzbekistan 2026, который прошел в Ташкенте 19–20 мая, и обсудили развитие совместных проектов в области цифровой трансформации, кибербезопасности, исламского банкинга и регулирования новых технологий.
Узбекистан укрепляет свои позиции как один из наиболее динамично развивающихся цифровых рынков региона, отметил председатель оргкомитета Международного ПЛАС-Форума Александр Гризов.
“Мы рассматриваем Узбекистан как очень перспективного игрока, который будет только усиливать свои позиции в Евразии”, — подчеркнул он.
По словам Гризова, российский бизнес и технологические компании видят большой потенциал для сотрудничества с Узбекистаном и внимательно следят за развитием его экономических связей со странами региона.
Начальник управления развития и регулирования электронной коммерции НАПП Узбекистана Камронбек Мухаммадиев напомнил, что республика одной из первых в регионе начала регулировать рынок криптоактивов. Сегодня криптобиржи и криптообменники работают на законной основе, получают лицензии и взаимодействуют с банками в рамках действующего законодательства.
Сопредседатель оргкомитета ПЛАС-Форума Константин Гризов отметил, что стратегия “Узбекистан – 2030” ставит перед страной амбициозные задачи по цифровой трансформации. В качестве примера он привел развитие механизмов регулирования новых финансовых инструментов, включая токенизированные активы.
Отдельное внимание уделили искусственному интеллекту. По мнению Александра Гризова, Узбекистан имеет хорошие шансы стать одним из лидеров региона по внедрению ИИ не только в финтехе и электронной коммерции, но и в государственных сервисах и инфраструктуре.
Подробнее — в нашем видео
.