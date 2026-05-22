У России газа хватит на три "Силы Сибири — 2" для Китая

Пока весь мир страдает от необходимости экономить газ, возможности России позволяют поставлять газа как на три "Силы Сибири — 2", а это 150 миллиардов кубометров голубого топлива.

2026-05-22T17:34+0500

Главная интрига визита Владимира Путина в Китай — подписание коммерческого контракта на поставку газа по "Силе Сибири — 2" — так пока и не разрешилась. Однако, судя по официальным заявлениям, контракт все же будет подписан. Потому что дальше тянуть с этим Китаю просто невыгодно, пишет колумнист РИА Новости.Пока весь мир страдает от необходимости экономить газ, возможности России позволяют поставлять газа как на три "Силы Сибири — 2", а это 150 миллиардов кубометров голубого топлива. И при этом у страны останется еще под сто миллиардов "кубов" газа для восстановления прежних объемов поставок на европейский рынок, если это понадобится. Причем если в Китай газопроводы надо еще построить, то в Европе они физически есть — вернуть наш газ на рынок можно очень быстро.Но европейская элита выбрала путь страданий и газовой аскезы с надеждой на появление нужных технологий по хранению возобновляемой энергии. Китайское руководство в этом плане более прагматично и не складывает все яйца в одну корзину. Пекин много работает и с солнцем, и с ветром — и весь дешевый газ на рынке собирает.Проблема в том, что США планомерно лишают Китай этой самой дешевой энергии, которая в том числе позволяет китайской экономике развиваться быстрее американской. Именно Китай скупал всю подсанкционную нефть из Венесуэлы, Ирана и России. Но что сделал Вашингтон? Провернул в Венесуэле смену власти на лояльную себе — чтобы снять санкции с венесуэльской нефти и лишить Китай выгодных сделок. Та же цель была и при разворачивании конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Если бы удалось быстро сменить там власть и вывести иранскую нефть из-под санкций, то не видать Китаю и этой нефти, которую он покупал по цене ниже рынка.Такую же цель преследуют США и на газовом рынке. Из-за ударов по инфраструктуре Катара — одного из крупнейших производителей СПГ — и перекрытия Ормузского пролива возникли дефицит газа и взлет цен как в Азии, так и в Европе. Ранее Китаю уже пришлось отказаться от американского СПГ на фоне торговой войны с США. Периодически у Китая возникают проблемы и с еще одним из крупнейших поставщиков СПГ — Австралией. А США, Катар и Австралия — это три мировых лидера по производству СПГ.Давление США на Китай будет только усиливаться, а этот год показал, что энергетические войны Вашингтону по вкусу и приносят результат.Китай прекрасно понимает, что помочь в этой ситуации ему может только Россия. Именно российские углеводороды станут спасением. Главное преимущество наших поставок — их надежность. Москва все эти месяцы — в отличие от многих — прекрасно себя чувствует с точки зрения экспорта энергоресурсов и зарабатывает сверхдоходы на выросших ценах. А поставки газа по трубопроводам — это вообще беспроигрышный вариант. Западу будет невозможно добраться до этой инфраструктуры.Китай видит боевой настрой Вашингтона и прекрасно понимает, что ему стоит поторопиться. Потому что только на строительство газопровода уйдет минимум пять лет, потом еще несколько лет потребуется для выхода трубы на проектную мощность в 50 миллиардов "кубов". То есть такие объемы Китай получит ближе к середине 2030-х.Поэтому сейчас как никогда Россия и Китай близки к подписанию коммерческого контракта на поставки газа по новому газопроводу "Сила Сибири — 2".Более десяти лет страны шли к этому. Технические детали строительства, как и сам маршрут, уже согласованы. Еще в прошлый визит Владимира Путина в Китай был подписан обязывающий меморандум по техническим вопросам. Осталось подписать коммерческий контракт.Но для этого требуется решить пару нюансов. Проблема, скорее всего, в цене и в том, по какой формуле ее надо будет пересчитывать, ведь контракт будет долгосрочным — минимум на десять лет.Китай в этом плане прагматичный партнер и, конечно, просит самой низкой цены. Раньше он указывал, что хочет ту же низкую цену, по которой Туркменистан продает ему газ, поставляемый по газопроводу Центральная Азия — Китай. Это вообще самый дешевый газ для Китая. Но там ситуация понятна: Пекин вкладывал свои кровные деньги в разработку месторождений и строительство самого трубопровода, поэтому для него и действует такой половинчатый тариф.В случае с российским проектом Китай, по сути, получает уже готовый газ. Ему не надо вкладываться в российскую инфраструктуру. У нашей страны уже есть ресурсная база под этот проект, ей даже не надо вкладываться в разработку новых месторождений, как это было в проекте первой "Силы Сибири". Но это не значит, что "Газпрому" все это досталось даром, ведь ранее в разработку месторождений он вложился. Строительство довольно протяженного газопровода тоже ложится на плечи российской корпорации. Поэтому "Газпрому", что вполне логично, нужен рыночный тариф на поставку газа, чтобы не только отбить долгие инвестиции, но еще и зарабатывать на этом проекте. Иначе зачем это все? В вопросе цены еще, вероятно, обсуждается вопрос, каким образом она будет индексироваться. Это может быть привязка как к нефтяным ценам на бирже в Азии, так и к спотовым газовым биржам. В первом проекте "Силы Сибири" индексация идет в зависимости от нефтяных цен, и этот вариант, скорее всего, в приоритете для Пекина.

Ольга Самофалова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/06/47873801_0:0:100:100_100x100_80_0_0_eeaca674ce43f20078578946d34d9e14.jpg

