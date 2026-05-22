В Узбекистане впервые провели дистанционную роботизированную операцию
Хирург управлял процессом из Китая в режиме реального времени. Это достижение стало важным шагом в развитии высокотехнологичной и цифровой медицины страны.
2026-05-22T12:54+0500
2026-05-22T13:40+0500
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане впервые была успешно выполнена дистанционная хирургическая операция с использованием роботизированных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.Уникальное высокотехнологичное вмешательство провел специалист Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова Абдурашид Абдукаримов. На момент проведения операции он находился в Китае, откуда в режиме реального времени управлял роботизированной хирургической системой.В ведомстве отметили, что этот случай стал важным шагом в развитии цифровой и малоинвазивной хирургии в стране. Роботизированные технологии позволяют врачам выполнять сложнейшие манипуляции с высокой точностью, минимизируя травматичность вмешательства и ускоряя восстановление пациента.Главной особенностью подобных операций является то, что расстояние больше не играет решающей роли: хирург и пациент могут находиться в разных странах, при этом качество и контроль процесса остаются на высоком уровне. Эксперты отмечают, что внедрение дистанционной роботизированной хирургии открывает новый этап в развитии медицины Узбекистана, расширяя возможности врачей и повышая доступность передовых медицинских технологий.
12:54 22.05.2026 (обновлено: 13:40 22.05.2026)
