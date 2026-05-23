ЕАЭС усиливает промкооперацию: в ЕЭК обсудили новые механизмы развития производства

Sputnik Узбекистан

В ЕЭК обсудили развитие промышленной кооперации и технологического потенциала стран Союза. Основное внимание уделили совместным проектам, производственным цепочкам и поддержке промышленного сотрудничества.

2026-05-23T17:06+0500

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошла научно-практическая конференция, посвященная вопросам развития промышленного потенциала стран Евразийского экономического союза, отраслевой специализации, технологического сотрудничества и созданию кооперационных производственных цепочек внутри Союза.Одной из ключевых тем мероприятия стало углубление производственной и научно-технической кооперации, а также снижение импортозависимости в стратегически важных секторах промышленности. Особое внимание уделили внедрению наднациональных инструментов поддержки совместных проектов.Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян отметила, что промышленная кооперация в последние годы стала важнейшим элементом интеграционной повестки ЕАЭС. Вместе с тем, доля взаимных кооперационных поставок на рынке продукции обрабатывающей промышленности пока остаётся низкой — около 3%, что свидетельствует о необходимости расширения и диверсификации производственных связей внутри Союза.В качестве важного шага по стимулированию совместных проектов был отмечен запуск пилотного механизма финансовой поддержки кооперации. Он предусматривает субсидирование из бюджета ЕАЭС 100% ключевой ставки по кредитам для проектов, в которых участвуют предприятия как минимум из трёх государств-членов Союза.Директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев подчеркнул, что дальнейшее развитие кооперации требует перехода от простой торговли готовой продукцией к созданию устойчивых производственных связей на уровне компонентов, технологических операций и субконтрактации.Среди приоритетных направлений сотрудничества участники конференции выделили машиностроение, производство электрооборудования, автомобилестроение, химическую и фармацевтическую промышленность, а также текстильную и кожевенно-обувную отрасли.В рамках конференции также были представлены доклады о текущей отраслевой специализации стран ЕАЭС, межотраслевом экономическом балансе, развитии робототехники и поддержке предпринимательства. Отдельное внимание уделили возможностям расширения промышленной кооперации с участием Армении.Участники подчеркнули, что комплексное использование финансовых, технологических и цифровых инструментов позволит странам ЕАЭС избежать дублирования производств, повысить эффективность использования промышленных мощностей и обеспечить перераспределение добавленной стоимости в пользу экономик стран Союза.

