Узбекистан и Афганистан запустили сухой порт на линии "Хайратон — Мазари-Шариф"

Sputnik Узбекистан

В Мазари-Шарифе открыли сухой порт №5 на линии "Хайратон — Мазари-Шариф" и запустили первые разгрузочные работы. Узбекистан и Афганистан договорились продолжить развитие железнодорожной инфраструктуры для наращивания грузоперевозок и укрепления региональной логистики.

2026-05-23T11:11+0500

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Мазари-Шарифе состоялась торжественная церемония открытия сухого порта №5 на железнодорожной линии "Хайратон — Мазари-Шариф", где завершились строительные и восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".В церемонии приняли участие официальные представители Узбекистана и Афганистана. Стороны подчеркнули, что совместные проекты в железнодорожной сфере способствуют укреплению транспортно-коммуникационной системы всего региона и открывают новые возможности для развития международной логистики.В ходе мероприятия в новый порт был принят первый грузовой состав и официально начаты разгрузочные работы. Это ознаменовало начало полноценной эксплуатации объекта и создало основу для дальнейшего увеличения объемов грузоперевозок.Во время визита глава компании "Узбекистон темир йуллари" Зуфар Нарзуллаев провёл переговоры с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам муллой Абдул Гани Барадаром. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего увеличения пропускной способности железнодорожной линии "Хайратон – Мазари-Шариф"и расширение инфраструктуры.Кроме того, обсуждался проект строительства дополнительного 1650-метрового подъездного пути на станции Наибабад. Реализация проекта позволит увеличить объем переработки грузовых вагонов, сократить время простоя составов и повысить эффективность железнодорожной инфраструктуры.Мулла Абдул Гани Барадар поручил ответственным структурам оперативно организовать технические и строительные работы совместно с узбекской стороной.Министр общественных работ Афганистана, в свою очередь, отметил важность дальнейшего увеличения объемов грузоперевозок и подчеркнул готовность афганской стороны обеспечивать своевременный прием и разгрузку поступающих грузов.Железнодорожная линия "Хайратон – Мазари-Шариф" постепенно укрепляет свою роль как одного из важнейших факторов экономического развития региона. Реализация новых инфраструктурных проектов позволит нарастить объемы грузоперевозок, повысить эффективность транспортных услуг и придать дополнительный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Афганистаном, отметили в "Узбекистон темир йуллари".

