Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260524/bortsy-greko-rimskogo-stilya-iz-uzbekistana-uspeshno-startovali-na-chempionate-azii-57827006.html
Борцы греко-римского стиля из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии
Борцы греко-римского стиля из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
Турнир прошел во Вьетнаме в рамках чемпионата Азии по видам борьбы среди юниоров и молодежи U17 и U23
2026-05-24T13:25+0500
2026-05-24T13:25+0500
спорт
чемпионат азии
турнир
греко-римская борьба
вьетнам
узбекистанцы
медали
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/18/57826841_0:0:800:449_1920x0_80_0_0_a0af1cd460b39c72f56bc7eca1eed15e.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии, сообщает НОК.Турнир, который проходит с 23 мая по 9 июня, собрал более 1000 выдающихся молодых борцов из 25 стран Азии для соревнований в четырех категориях: вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба и пляжная борьба среди спортсменов до 17 лет.Победители:ЗолотоСереброБронзаВьетнам второй год подряд принимает у себя континентальный чемпионат по борьбе Всемирной федерации борьбы (UWW).
вьетнам
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/18/57826841_19:0:730:533_1920x0_80_0_0_8812e3113ccc73cc06ea384237adf980.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, чемпионат азии, турнир, греко-римская борьба, вьетнам, узбекистанцы, медали
спорт, чемпионат азии, турнир, греко-римская борьба, вьетнам, узбекистанцы, медали

Борцы греко-римского стиля из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии

13:25 24.05.2026
© Пресс-служба НОК УзбекистанаБорцы греко-римского стиля из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии
Борцы греко-римского стиля из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
Турнир прошел во Вьетнаме в рамках чемпионата Азии по видам борьбы среди юниоров и молодежи U17 и U23.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии, сообщает НОК.
Турнир, который проходит с 23 мая по 9 июня, собрал более 1000 выдающихся молодых борцов из 25 стран Азии для соревнований в четырех категориях: вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба и пляжная борьба среди спортсменов до 17 лет.
“В первый день соревнований состоялись поединки греко-римских борцов, и сборная Узбекистана завоевала 2 золотые, 1 серебряную, 1 бронзовую медали”, — говорится в сообщении.
Победители:
Золото
-67 кг: Айтжан Халмаханов
-77 кг: Абдулло Алиев
Серебро
-82 кг: Азимжон Соатуллаев
Бронза
-72 кг: Шахзод Кучкоров
Вьетнам второй год подряд принимает у себя континентальный чемпионат по борьбе Всемирной федерации борьбы (UWW).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0