Кочанова: Рада тому, как складываются наши межпарламентские отношения с Узбекистаном
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси на полях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса РУз
2026-05-24T12:17+0500
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Искренне рада тому, как складываются наши межпарламентские отношения с Узбекистаном, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова в ходе встречи председателем Сената Олий Мажлиса РУз Танзилой Нарбаевой. Об этом сообщает БелТА.
Переговоры прошли на полях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.
Как отмечалось, высокую планку для продуктивного сотрудничества задали президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. Парламентарии двух стран нацелены на конструктивное взаимодействие по всем направлениям, и важно сделать все необходимое, чтобы достигнутые договоренности выполнялись в полном объеме.
"Искренне рада тому, как складываются наши межпарламентские отношения, работает группа дружбы, — сказала Наталья Кочанова. — Мы создали межпарламентскую комиссию высокого уровня. В этом году проходило заседание в онлайн-режиме, наши коллеги обсудили договоренности, которые были достигнуты нами".
Речь шла и о торгово-экономическом сотрудничестве. Спикер Совета Республики Национального собрания Беларуси напомнила, что недавно в Ташкенте прошло заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Наталья Кочанова указала на достигнутые договоренности, отметив, что плодотворное сотрудничество надо продолжать.
Также она пригласила узбекских коллег принять участие в очередной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь, которая пройдет этой осенью.