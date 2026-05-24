https://uz.sputniknews.ru/20260524/namangan-utopaet-v-kraskax-i-aromatax-startoval-65-y-mejdunarodnyy-festival-tsvetov-57833173.html

Наманган утопает в красках и ароматах: стартовал 65-й Международный фестиваль цветов

Наманган утопает в красках и ароматах: стартовал 65-й Международный фестиваль цветов

Sputnik Узбекистан

Праздник продлится 50 дней и объединит миллионы гостей, сотни мероприятий и десятки уникальных туристических локаций

2026-05-24T16:40+0500

2026-05-24T16:40+0500

2026-05-24T16:40+0500

узбекистан

наманган

фестиваль

цветы

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/18/57827799_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8ef039a0137253c66876c9cfe0b853cd.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Намангане стартовал юбилейный 65-й Международный фестиваль цветов – одно из самых ярких и ожидаемых событий страны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этом году праздник обещает стать масштабным: фестиваль продлится 50 дней и объединит миллионы гостей, сотни мероприятий и десятки уникальных туристических локаций.Главной особенностью нынешнего фестиваля стало то, что он впервые начался с махаллей. Все 754 махалли области превратились в площадки фестиваля. Жители украсили цветами улицы, дворы и дома, создав настоящие цветочные оазисы.В рамках праздника проходит конкурс "Самая цветущая и благоустроенная махалля". Победителей определит специальное жюри, а лучшие махалли наградят по итогам фестиваля.Подготовка к юбилейному событию в этом году достигла рекордных масштабов. Если в прошлом году в регионе высадили около 100 млн. цветов, в нынешнем их число достигло 150 млн. Благодаря этому Наманган официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое коллективное и быстрое озеленение в мире.Сегодняшнее торжественное открытие фестиваля стало настоящим праздником для жителей и гостей региона. От здания международного аэропорта стартовал традиционный парад автомобилей, украшенных цветочными композициями.Колонна проследовала по центральным улицам города и прибыла к парку культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура.На официальной церемонии открытия присутствовали представители дипломатического корпуса зарубежных государств, иностранные инвесторы, представители бизнеса, деятели культуры и искусства, туристы и широкая общественность.Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков в своем выступлении подчеркнул важность фестиваля как символа дружбы, гостеприимства и созидания.В рамках фестиваля запланировали более 150 международных, республиканских и региональных мероприятий: форумов, культурно-просветительских программ, спортивных соревнований и народных гуляний.Гостей ждут впечатляющие цветочные композиции, созданные в парке имени Бабура, тематическом парке "Долина легенд" и на территории парка "Новый Узбекистан", где цветами украсили десятки гектаров.Праздничные мероприятия охватят и районы области. Так, наряду с уже ставшими традиционными фестивалями – "Праздником плова" в Чусте и "Лавандовым фестивалем" в Папе – в этом году впервые пройдет "Фестиваль патыра" в Мингбулаке. Ожидают, что такие гастрономические и культурные события вызовут большой интерес у иностранных туристов.Сегодня фестиваль цветов в Намангане становится не только красочным праздником, но и крупной международной площадкой дружбы и культурного обмена. В этом году организаторы ожидают более 1 млн. иностранных и около 8 млн. местных туристов.Юбилейный фестиваль продлится до 12 июля, превращая Наманган в настоящую столицу цветов и летнего туризма Центральной Азии.

узбекистан

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, наманган, фестиваль, цветы, общество