Наманган утопает в красках и ароматах: стартовал 65-й Международный фестиваль цветов

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Намангане стартовал юбилейный 65-й Международный фестиваль цветов – одно из самых ярких и ожидаемых событий страны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В этом году праздник обещает стать масштабным: фестиваль продлится 50 дней и объединит миллионы гостей, сотни мероприятий и десятки уникальных туристических локаций.
Главной особенностью нынешнего фестиваля стало то, что он впервые начался с махаллей. Все 754 махалли области превратились в площадки фестиваля. Жители украсили цветами улицы, дворы и дома, создав настоящие цветочные оазисы.
В рамках праздника проходит конкурс "Самая цветущая и благоустроенная махалля". Победителей определит специальное жюри, а лучшие махалли наградят по итогам фестиваля.
Подготовка к юбилейному событию в этом году достигла рекордных масштабов. Если в прошлом году в регионе высадили около 100 млн. цветов, в нынешнем их число достигло 150 млн. Благодаря этому Наманган официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое коллективное и быстрое озеленение в мире.
Сегодняшнее торжественное открытие фестиваля стало настоящим праздником для жителей и гостей региона. От здания международного аэропорта стартовал традиционный парад автомобилей, украшенных цветочными композициями.
Колонна проследовала по центральным улицам города и прибыла к парку культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура.
На официальной церемонии открытия присутствовали представители дипломатического корпуса зарубежных государств, иностранные инвесторы, представители бизнеса, деятели культуры и искусства, туристы и широкая общественность.
Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков в своем выступлении подчеркнул важность фестиваля как символа дружбы, гостеприимства и созидания.
В рамках фестиваля запланировали более 150 международных, республиканских и региональных мероприятий: форумов, культурно-просветительских программ, спортивных соревнований и народных гуляний.
Гостей ждут впечатляющие цветочные композиции, созданные в парке имени Бабура, тематическом парке "Долина легенд" и на территории парка "Новый Узбекистан", где цветами украсили десятки гектаров.
Праздничные мероприятия охватят и районы области. Так, наряду с уже ставшими традиционными фестивалями – "Праздником плова" в Чусте и "Лавандовым фестивалем" в Папе – в этом году впервые пройдет "Фестиваль патыра" в Мингбулаке. Ожидают, что такие гастрономические и культурные события вызовут большой интерес у иностранных туристов.
Сегодня фестиваль цветов в Намангане становится не только красочным праздником, но и крупной международной площадкой дружбы и культурного обмена. В этом году организаторы ожидают более 1 млн. иностранных и около 8 млн. местных туристов.
Юбилейный фестиваль продлится до 12 июля, превращая Наманган в настоящую столицу цветов и летнего туризма Центральной Азии.