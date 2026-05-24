Представительство Россотрудничества в Узбекистане отметило 25-летие — видео

На торжественном мероприятии по случаю знаковой даты выступили Севара Назархан и Сосо Павлиашвили

2026-05-24T18:10+0500

В Ташкенте отметили 25-летие представительства Россотрудничества в Узбекистане. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Русского дома в Ташкенте, прошло во Дворце профсоюзов Узбекистана.Праздничный вечер открыло поздравление руководителя Россотрудничества Игоря Чайки в формате видеообращения. В нем он отметил, что представительство организации в стране четверть века остается неизменным центром притяжения для тех, кто дорожит дружбой между народами России и Узбекистана.Чайка добавил, что продвижение русского языка и культуры, поддержка образовательных обменов, сохранение исторической памяти создают основу, без которой невозможно подлинное стратегическое партнерство. А культура, цифровые технологии и волонтерство помогают формировать горизонтальные связи, свободные от бюрократических барьеров.В своем поздравительном слове Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов сказал, что за 25 лет представительство Россотрудничества стало заметным проводником российской гуманитарной миссии. Его деятельность связана не только с официальными мероприятиями, культурными акциями и просветительными программами. В основе лежит более глубокая задача — поддерживать живой интерес людей друг к другу, помогать лучше понимать культуру, язык, историю, образование и современную жизнь двух стран.Также с поздравлениями выступили представители Ташкентской и Узбекистанской епархии, Русского культурного центра, Татарского общественного культурно-просветительского центра, Башкирского общественного культурного центра, Ассоциации выпускников российских вузов, объединения "VETERAN" воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана и клуба "Наше родословие".Прекрасным подарком для собравшихся стали выступления популярных артистов Севары Назархан и Сосо Павлиашвили, а также зажигательные номера от студии современного эстрадного танца "Авива".В рамках мероприятия Ирина Старосельская поблагодарила партнеров и соратников Русского дома в Ташкенте и вручила им памятные медали, выпущенные по случаю 25-летия представительства Россотрудничества в Узбекистане."Я от чистого сердца хочу сказать вам спасибо за вашу дружбу и поддержку", — отметила она.Также в этот день наградили победителей молодежного проекта "Время новых инициатив", между которыми распределят гранты Общественного совета Россотрудничества — студентов ташкентских филиалов Санкт-Петербурского государственного университета, Московского государственного университета и учащихся IT-школы School 21.Еще одним подарком от молодежи стал ролик, подготовленный студентами филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова в Ташкенте.Также она отметила, что Русский дом — это не просто организация и не просто дом, это душа: душа сотрудников, друзей, посетителей, абитуриентов, студентов, ребят, которые уезжают учиться в Российскую Федерацию, друзей ребят, которые учатся в филиалах российских вузов и в национальных университетах.Мероприятие прошло при поддержке Общественного совета при Россотрудничестве.Подробности — в видео SputnikУзбекистан.

