Представительство Россотрудничества в Узбекистане отметило 25-летие — видео
На торжественном мероприятии по случаю знаковой даты выступили Севара Назархан и Сосо Павлиашвили.
В Ташкенте отметили 25-летие представительства Россотрудничества в Узбекистане. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Русского дома в Ташкенте, прошло во Дворце профсоюзов Узбекистана.
Праздничный вечер открыло поздравление руководителя Россотрудничества Игоря Чайки в формате видеообращения. В нем он отметил, что представительство организации в стране четверть века остается неизменным центром притяжения для тех, кто дорожит дружбой между народами России и Узбекистана.
"За прошедшие годы наше представительство неизменно продолжало служить гуманитарным мостом, соединяющим образование, науку и искусство. Несмотря на все испытания и перемены, тысячи студентов Узбекистана уезжали учиться в российские вузы по государственным квотам. Здесь проводились сотни мероприятий, в том числе посвященные нашей общей великой Победе. Подписывались десятки меморандумов о партнерстве", — сказал он.
Чайка добавил, что продвижение русского языка и культуры, поддержка образовательных обменов, сохранение исторической памяти создают основу, без которой невозможно подлинное стратегическое партнерство. А культура, цифровые технологии и волонтерство помогают формировать горизонтальные связи, свободные от бюрократических барьеров.
В своем поздравительном слове Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов сказал, что за 25 лет представительство Россотрудничества стало заметным проводником российской гуманитарной миссии. Его деятельность связана не только с официальными мероприятиями, культурными акциями и просветительными программами. В основе лежит более глубокая задача — поддерживать живой интерес людей друг к другу, помогать лучше понимать культуру, язык, историю, образование и современную жизнь двух стран.
"За годы своей работы представительство Россотрудничества стало площадкой, где происходят культурные события, образовательные встречи, молодежные проекты, языковые программы и памятные мероприятия. Для одних именно там начинается знакомство с русским языком и российской культурой. Для других — путь к обучению в российском вузе. Для третьих — это возможность поддерживать связь с исторической родиной или единомышленниками", — сказал он.
Также с поздравлениями выступили представители Ташкентской и Узбекистанской епархии, Русского культурного центра, Татарского общественного культурно-просветительского центра, Башкирского общественного культурного центра, Ассоциации выпускников российских вузов, объединения "VETERAN" воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана и клуба "Наше родословие".
Прекрасным подарком для собравшихся стали выступления популярных артистов Севары Назархан и Сосо Павлиашвили, а также зажигательные номера от студии современного эстрадного танца "Авива".
В рамках мероприятия Ирина Старосельская поблагодарила партнеров и соратников Русского дома в Ташкенте и вручила им памятные медали, выпущенные по случаю 25-летия представительства Россотрудничества в Узбекистане.
"Я от чистого сердца хочу сказать вам спасибо за вашу дружбу и поддержку", — отметила она.
Также в этот день наградили победителей молодежного проекта "Время новых инициатив", между которыми распределят гранты Общественного совета Россотрудничества — студентов ташкентских филиалов Санкт-Петербурского государственного университета, Московского государственного университета и учащихся IT-школы School 21.
Еще одним подарком от молодежи стал ролик, подготовленный студентами филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова в Ташкенте.
"Я очень хотела бы отметить нашу молодежь: творческую, очень активную и современную. Они — то движение, которое будет продолжать нас с вами. Они будут будущим наших стран. И самое главное, что эти страны будут дружить благодаря им. Дорогие друзья, дорогие ребята, спасибо вам большое за ваши инициативы, за ваше партнерство, за вашу дружбу, за ваше участие, за то, какие вы замечательные", — поблагодарила ребят Ирина Старосельская.
Также она отметила, что Русский дом — это не просто организация и не просто дом, это душа: душа сотрудников, друзей, посетителей, абитуриентов, студентов, ребят, которые уезжают учиться в Российскую Федерацию, друзей ребят, которые учатся в филиалах российских вузов и в национальных университетах.
"Вы все вкладываете душу в наш Русский дом. И поэтому это не просто дом, это живое существо, это семья с детьми, с подростками, со взрослыми, со старшим поколением, и мы все вместе. Нам 25 лет, но мы только начинаем", — заключила она.
Мероприятие прошло при поддержке Общественного совета при Россотрудничестве.
