Путин: Важно вместе строить справедливый мир и противостоять разрушительным идеологиям

Российский лидер направил приветствие участникам антифашистского форума, который собрал в Москве стоящих на антифашистских позициях участников прогрессивных движений из почти двухсот стран

2026-05-24T14:20+0500

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Важно вместе строить справедливый мир и противостоять разрушительным идеологиям, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам антифашистского форума.Третий антифашистский международный форум "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность" проходит в Москве с 23 по 27 мая.Он объединил стоящих на антифашистских позициях участников прогрессивных движений из почти двухсот стран: известных политиков и общественных деятелей, представителей профсоюзного движения, женских и молодежных организаций.Соответствующая телеграмма российского лидера, адресованная участникам форума, опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне, назвав это долгом перед будущими поколениями и фундаментом партнерских отношений между народами.Он также подчеркнул консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий России, отстаивающих суверенитет страны и поддерживающих участников и ветеранов специальной военной операции.

