https://uz.sputniknews.ru/20260524/putin-vajno-vmeste-stroit-spravedlivyy-mir-i-protivostoyat-razrushitelnym-ideologiyam-57828024.html
Путин: Важно вместе строить справедливый мир и противостоять разрушительным идеологиям
Путин: Важно вместе строить справедливый мир и противостоять разрушительным идеологиям
Sputnik Узбекистан
Российский лидер направил приветствие участникам антифашистского форума, который собрал в Москве стоящих на антифашистских позициях участников прогрессивных движений из почти двухсот стран
2026-05-24T14:20+0500
2026-05-24T14:20+0500
2026-05-24T14:20+0500
россия
владимир путин
президент рф
в мире
борьба
фашизм
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54466931_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_541863aabc7032e0d6aa7ad7ce1d8a32.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Важно вместе строить справедливый мир и противостоять разрушительным идеологиям, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам антифашистского форума.Третий антифашистский международный форум "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность" проходит в Москве с 23 по 27 мая.Он объединил стоящих на антифашистских позициях участников прогрессивных движений из почти двухсот стран: известных политиков и общественных деятелей, представителей профсоюзного движения, женских и молодежных организаций.Соответствующая телеграмма российского лидера, адресованная участникам форума, опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне, назвав это долгом перед будущими поколениями и фундаментом партнерских отношений между народами.Он также подчеркнул консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий России, отстаивающих суверенитет страны и поддерживающих участников и ветеранов специальной военной операции.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/19/54466931_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_3aed4d02e704ada0090b5cbbd26f00ae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, владимир путин, президент рф, в мире, борьба, фашизм, общество
россия, владимир путин, президент рф, в мире, борьба, фашизм, общество
Путин: Важно вместе строить справедливый мир и противостоять разрушительным идеологиям
Российский лидер направил приветствие участникам антифашистского форума, который собрал в Москве стоящих на антифашистских позициях участников прогрессивных движений из почти двухсот стран.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Важно вместе строить справедливый мир и противостоять разрушительным идеологиям, заявил
президент России Владимир Путин в приветствии участникам антифашистского форума.
Третий антифашистский международный форум "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность" проходит в Москве с 23 по 27 мая.
Он объединил стоящих на антифашистских позициях участников прогрессивных движений из почти двухсот стран: известных политиков и общественных деятелей, представителей профсоюзного движения, женских и молодежных организаций.
Соответствующая телеграмма российского лидера, адресованная участникам форума, опубликована на сайте Кремля.
"Важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии", — говорится в тексте документа.
Путин подчеркнул важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне, назвав это долгом перед будущими поколениями и фундаментом партнерских отношений между народами.
Он также подчеркнул консолидированную патриотическую позицию всех парламентских партий России, отстаивающих суверенитет страны и поддерживающих участников и ветеранов специальной военной операции.